Roste počet seniorů, firmy začínají myslet na jejich potřeby

Roste počet lidí v seniorském věku, v ČR jsou nyní již 2 miliony seniorů, což znamená 19 % populace. Do roku 2030 by to mělo být přibližně 2,5 milionu, což představuje 24 % populace. Vzniká tedy nepřehlédnutelná cílová skupina se specifickými potřebami, což přináší zcela nové fenomény do společenského života i do byznysu. Firmy se totiž stále více snaží seniorům přinášet produkty a služby na míru a zabezpečit naplnění jejich potřeb. Mezi ně patří produkty přizpůsobené jejich omezením, například speciální smartphone pro seniory, elektrokola, nabídky cestovních kanceláří či vzdělávacích zařízení.

S věkem nad 65 let přicházejí často zdravotní problémy, a právě jejich zohlednění se stává specifikem produktu určeného pro seniory. Dle průzkumu společnosti Doro má v celosvětovém měřítku, až 29 % lidí nad 65 let má problémy se sluchem, které negativně ovlivňují kvalitu jejich života. Sluchem totiž přijímáme obrovský podíl důležitých vjemových informací. Je také důležitý pro komunikaci, na níž stojí udržování sociálních vazeb a psychická pohoda. Z problémů se sluchem naopak může plynout izolace, deprese a pokles sebevědomí. Podle citovaného průzkumu má problémy se sebevědomím až 46 % seniorů.

Problémy sluchu přicházejí s věkem a začínají oslabeným vnímáním vysokých tónů a zvuků. Nejprve jsou postiženy nejvyšší frekvence mezi 20 000 a 16 000 Hz, které však nejsou pro běžný život nezbytně důležité a jejich oslabení nepůsobí zásadní problémy. Pokud však starší člověk přestane dobře slyšet zvuky v rozmezí 8 000 až 4 000 Hz, začne mu to v životě a komunikaci vadit. Postihne-li porucha sluchu nejdůležitější střední frekvence od 2 000 do 1 000 Hz, člověk pocítí významné zhoršení porozumění řeči, což působí seniorům největší potíže v kontaktu a komunikaci s okolím. Vnímání hlubokých frekvencí od 500 do 250 Hz je postiženo vždy nejméně.

Společnost Doro se právě na produkty pro seniory specializuje, vyvíjí jednoduché telefony a smartphony přizpůsobené sluchovým omezením starších lidí. Při vyzvánění i přenosu hovoru tyto telefony nevyužívají běžné frekvence, které senioři neslyší, což je běžné u většiny výrobců mobilních telefonů, ale naopak frekvence pro ně dobře slyšitelné, tedy 500 do 250 Hz. Telefony nabízí také efektivní potlačení rušivého okolního hluku či přímou kompatibilitu s naslouchátky. Právě ta není u telefonů vždy samozřejmostí.

Také výrobci sportovních potřeb se čím dál více snaží starším lidem vyhovět. Například elektrokola s nízkým nástupem jsou ideálním prostředkem, jak zajistit seniorům pohodlné sportovní vyžití, které zvládnou. Kola totiž disponují prvky, které zjednoduší jízdu. Mají nízký rám, který kromě toho, že je skvělý pro jízdu po městě, slouží pro snazší nasednutí na kolo. Elektrokola pro seniory jsou vybavena velikými koly, která zajišťují co největší stabilitu při jízdě.

Mezi institucemi, které jako první začaly nabízet speciální produkty a služby seniorům, byly například cestovní kanceláře či vzdělávací zařízení. Nyní se k nim přidávají výrobci sportovních a volnočasových produktů, výrobci technologií a postupně se na tuto cílovou skupinu budou specializovat zástupci dalších segmentů.



