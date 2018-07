Evropa bojuje s epidemií smrtící listérie, další mražené výrobky musí z trhu

"V rámci preventivního bezpečnostního opatření stahuje Iglo z českých obchodů mraženou zeleninu vyrobenou v období od 13. srpna 2016 do 20. června 2018," zveřejnilo Informační centrum bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství.

Společnost tak reaguje na doporučení Evropského úřadu pro bezpečnosti potravin a Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí. Podle doporučení jsou mražená kukuřice a další mražená zelenina z maďarského závodu možným zdrojem epidemie onemocnění bakterií Listeria monocytogenes.

K 15. červnu 2018 bylo napříč Evropou hlášeno 47 případů onemocnění včetně devíti úmrtí. Dostupné informace potvrzují kontaminaci v maďarském závodě, pro přesnou identifikaci zdroje kontaminace ale budou potřeba další testy.

Koncem července zakázal Maďarský úřad pro bezpečnost v potravinovém řetězci prodej všech mražených zeleninových produktů včetně mražených zeleninových směsí produkovaných dotčeným závodem v období od srpna 2016 do června 2018 a nařídil jejich okamžité stažení z trhu.

Díky opatření se pravděpodobně výrazně sníží riziko infekce u lidí a zabrání dalšímu šíření epidemie, i tak se ale mohou objevovat další případy kvůli dlouhé inkubační době listeriózy a dlouhé trvanlivosti mražených kukuřičných produktů.

"Aby se snížilo riziko infekce, spotřebitelé by měli pečlivě vařit mraženou zeleninu, která není přímo připravena k jídlu (non ready-to-eat), a to i přesto, že se tyto produkty běžně konzumují bez vaření (např. v salátech a smoothies)," doporučuje informační centrum bezpečnosti potravin.

Ve Velké Británii již z pultů zmizelo více než 50 druhů potenciálně nebezpečných produktů. Na českém trhu se omezení zatím týká jen několika řetězců. S varováním již přišly řetězce Lidl a Penny Market, jedná se ale pouze o preventivní opatření.

Lidl z prodeje stáhl zeleninovou směs s karotkou značky Freshona. Konkrétně jde o výrobek Freshona Zeleninová směs s baby karotkou, 1000g, všech dat minimální trvanlivosti od belgického dodavatele Greenyard N. V. Ostatní mražené výrobky značky Freshona nejsou tímto opatřením dotčeny.





Penny Market potvrdil, že výrobků mohli zákazníci koupit více. I v tomto případě se ale jedná o preventivní stažení výrobků. Řetězec konkrétně stáhl výrobky Brokolice mražená 450g PENNY, Kukuřice mražená 450g PENNY, Hrášek mražený 450g PENNY.

Zákazníci, kteří si již zmíněné produkty pořídili, je mohou vrátit i bez pokladního dokladu.



Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem

Fotogalerie na bydlet.cz, nejlépe hodnocené fotografie

Články Tiskové zprávy