Další pražský brownfield se změní na byty, kanceláře a obchody

Developerská a stavební skupina T.E koupila jeden z pozemků původního stavebního dvora na Jarově. V areálu o výměře přibližně 1,4 hektaru plánuje postavit polyfunkční projekt s byty, kancelářemi a obchody. Tuto rozvojovou lokalitu se stávajícími sklady a dílnami tak promění na moderní městské bydlení s potřebnou občanskou vybaveností. Pro skupinu T.E se jedná o doposud nejrozsáhlejší akvizici, kterou se posouvá k realizaci větších, nejen čistě rezidenčních projektů.

Skupina T.E koupila na pražském Jarově, u ulic Habrová a Na Jarově, jeden z pozemků původního stavebního dvora, dnes známého jako Centrum Jarov. Areál o ploše cca 1,4 hektaru slouží k pronájmu skladových a administrativních prostor, jeho současné využití však již neodpovídá charakteru lokality a potřebám širšího centra metropole. Skupina T.E tak do budoucna plánuje areál revitalizovat a postavit zde byty s občanskou vybaveností, zelení a komerčními prostory pro obchody, služby a kanceláře. V současné době proto jedná o změně stávajícího územního plánu – z plochy určené k nerušící výrobě na obytnou a smíšenou funkci. Tato úprava je v souladu s doporučeními Výboru pro územní rozvoj městské části Praha 3 a s plochami pro obytné využití zde počítá také návrh nového Metropolitního plánu. Transakci pro skupinu T.E zprostředkovala poradenská společnost Czech World Advisory.

„Naším cílem je najít pro areál na Jarově smysluplnější využití, které by odpovídalo současnému rozvoji Prahy a potřebám jejích obyvatel. Chceme tak pomáhat přirozenému přerodu tváře města,“ uvádí Martin Hubinger, partner skupiny T.E., a dodává: „ Nejdříve však musí dojít k adekvátní změně územního plánu. Komunikace s úřady i se zástupci místní komunity je v plném proudu a zatím ze všech stran slyšíme jen pozitivní reakce. Koneckonců, jedná se o dědictví socialistického plánování, kdy zůstal výrobní a skladový areál obklopený parkem a bytovými domy. Případná budoucí přeměna tedy jednoznačně lokalitu pozvedne, nabídne kvalitnější bydlení a zároveň umožní zhodnocení stávajících nemovitostí.“

Městská část plány skupiny T.E vítá. Starosta Prahy 3 Alexander Bellu k záměru developera uvádí: „Dosavadní využití tohoto pozemku již není v souladu se směrem, kterým bychom se do budoucna chtěli z hlediska urbanismu ubírat. Výbor pro územní rozvoj městské části Praha 3 proto doporučil úpravu využití areálu a Rada připojila své kladné doporučení pro odeslání podnětu pořizovateli změn Odboru územního rozvoje Magistrátu hlavního města Prahy. Věříme, že ke změně územního plánu dojde, tato lokalita v budoucnu ožije a stane se příjemným a vyhledávaným místem k životu.“

Pro skupinu T.E je akvizice brownfieldu na Jarově doposud nejrozsáhlejší investicí, kterou se posouvá k výstavbě větších projektů s přesahem do dalších segmentů nemovitostního trhu. „Rozhodně by neměl být posledním. Naším cílem je pokrývat širší spektrum oblastí developmentu. Aktivně proto vyhledáváme zajímavé příležitosti pro větší a polyfunkční projekty,“ uzavírá Martin Hubinger. Dosud se skupina T.E věnovala jen rezidenčním projektům, ve kterých však bude pokračovat i nadále. Mezi ty aktuální se řadí například zelení doslova obalený bytový dům Sakura, nominovaný do finále celosvětově největší architektonické soutěže WAN Awards v kategorii Projekt budoucnosti, nebo komplex rodinných domů Truhlárna, jenž bude na konci června zkolaudován. Do konce letošního roku pak skupina T.E plánuje uvést projekt Barrandez-vous s více než 130 jednotkami zasazený do oblíbené rezidenční lokality na pražském Barrandově.

