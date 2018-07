Zpožděný nebo zmeškaný let: víte, kdy máte nárok na kompenzaci?

Pokud nastanou komplikace s letem, zachovejte chladnou hlavu a nebojte si říct o kompenzaci. Málokdo z cestujících ale ví, za jakých podmínek má na odškodnění nárok. „Náhradu můžete požadovat, pokud se let zpozdí o více než 3 hodiny, je zrušen, ale vy jste o tom nebyli včas informováni nebo v případě, že byl váš let přesměrován. Nastat může i situace, kdy počet prodaných letenek překročí kapacitu pasažérů v letadle. Samozřejmě, že i v této situaci máte právo na nápravu. Pokud vám tedy nebude zařízen jiný let, adekvátní vašemu původnímu,“ radí Josef Trejbal, ředitel letenkového portálu Letuška.cz.

Pro letecké společnosti jsou finanční kompenzace samozřejmě nemalým nákladem, proto je ve většině případů samy nenabídnout. „V případě žádosti o kompenzaci, musíte zdůvodnit, že se chyba stala na straně letecké společnosti. Ta odpovědnost ale nenese, pokud bylo zpoždění zapříčiněno například špatným počasím, živelnou pohromou či stávkou,“ upřesňuje Trejbal.

V případě, že dopravce zruší let více než 2 týdny před odletem, vzniká nárok na dostupný náhradní let. Pokud společnost nenajde odpovídající náhradní let, musí vrátit částku v plné výši. Je-li doba kratší, musí letecká společnost navíc vyplatit paušální finanční kompenzaci. „V případě, že zpoždění nepřesáhlo 24 hodin, ale bylo delší než 3 hodiny, vzniká opět právo na kompenzaci. Podobně to funguje i v případě, že nestihnete navazující let. Musí vám být zajištěn let v co nejbližším termínu,“ říká Trejbal. V případě, že je nástup na palubu letadla odepřen z důvodu překročení kapacity, ačkoliv máte platnou letenku, platí stejná pravidla jako u letu zrušeného.

„Málokterý cestující ví, že kompenzace se neodvíjí pouze od délky zpoždění a ceny letenky, ale také od letové vzdálenosti. Pokud je váš let vzdálen do 1500 km, kompenzace bude činit maximálně 250 euro. Při vzdálenosti 1500 – 3500 km se pohybuje do 400 eur. Maximální finanční odškodnění dosahuje až 600 euro,“ uzavírá Trejbal. Nárok na odškodnění nevzniká v okamžiku, kdy letíte s jiným než evropským dopravcem mezi dvěma letišti, která neleží v Evropské unii, nebo z letiště mimo EU do země EU.

Společnost ASIANA byla založena v roce 1993. Její portál Letuška.cz byl spuštěn v roce 2001 jako první online prodejce letenek v České republice a střední a východní Evropě. Letuška.cz se stala prvním úspěšným start-up ve svém oboru v ČR, naučila Čechy nakupovat letenky přes internet.



