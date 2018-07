Zabíjení tygrů: klan Berousků je zděšený a svého příbuzného odsoudil

Známý cirkusový rodinný klan Berousků se od počínání Ludvíka Berouska distancuje. Jiří Berousek z národního cirkusu Originál Berousek považuje událost za nešťastnou, protože si prý s nezákonným počínáním jeho vzdáleného příbuzného Ludvíka lidé spojují právě jejich rodinu i celosvětově vyhlášený cirkus. Ludvík Berousek je jeden ze tří mužů, které policie vyšetřuje kvůli obchodování se zvířaty. Rodina Berousků, která provozuje známý cirkus, s ním není dlouhá léta v kontaktu. Národní cirkus Originál má ve svých stájích pouze běhavá zvířata, nikoliv kočkovité šelmy. A od počínání Ludvíka Berouska se distancuje. "Je to hrozná věc samozřejmě. Lidi si musí uvědomit jednu věc, cirkus je cirkus a zoopark je zoopark. My absolutně nemáme nic společného s nimi, i když jsme vzdálená rodina s nimi," vysvětlil Jiří Berousek. Cirkus Berousek má stoletou tradici, založil ho Ignác Berousek. Otěže později přebral Ferdinand Berousek a s ním společně jeho dva synové Karel a Jiří, kteří drezurovali medvědy a zahráli si například i ve slavném filmu Šest medvědů s Cibulkou. Karel Berousek zemřel v roce 2014 a jeho cirkus Sultán provozuje v současnosti syn Erik. Jiří Berousek pomáhá svému synovi Jiřímu mladšímu s provozováním Národního original cirkusu Berousek. Svým uměním dokonce oslňoval společně s kolegy i v novácké talentmánii. Jiří Berousek starší tvrdí, že by nikdo z jeho blízkých něco takového nemohl udělat. A mrzí ho, že si takto bratranec z druhého kolene počínal.

"Víte, to by bylo něco jiného, pokud by to udělal bratr, tak se k tomu razantně postavím, v životě tohle u nás nebylo, náš tatínek učil disciplíně a pokud nemilujete zvířata, tak je to lepší nedělat," uvedl Jiří Berousek.



