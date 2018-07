Letos se otevře: sedmileté opravy budovy Národního muzea vrcholí

Historická budova Národního muzea v Praze se po dlouhých sedmi letech oprav letos otevře. A s ní osm témat stálých expozic, ve kterých se vůbec poprvé propojí dějiny s přírodou. Muzeum má připravené ještě další překvapení. Plejtvák myšok, diadém Emy Destinnové, nebo minerály. Největší a nejznámější exponáty Národního muzea se už brzy vrátí. A nejen ty. Vůbec poprvé si prolistujete například horoskop Albrechta z Valdštejna a budete moci vidět kost jediného dinosaura, který žil na území dnešního Česka. Muzeum nabídne celkem 80 tisíc sbírkových předmětů

"Národní muzeum poprvé buduje expozice jako celek, nikdy nemělo expozice přírodních a historických věd. Příroda ani člověk se nevyvíjeli izolovaně, to znamená, že budou jednotlivé propojky," vysvětlil generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš. Propojí se osm témat a jedinečných výstavních celků. Příroda, Zázraky evoluce, 20. století, Spojovací chodba, Dějiny, Lidé, Klenotnice a mincovní kabinet nebo Dětské muzeum. Ti nejmenší se mohou těšit třeba na cestu časem. "Hlavní taková dominanta je obrovská maketa nebo konstrukce globu, který je takový transparentní, je v pozadí jen takový pocit zastřešující, že jsme vešli do velkého panoptika světa s různými příběhy, jako kdybychom vešli do hračkářství," uvedl architekt Petr Mareš. Vůbec poprvé dojde k propojení historické a nové budovy a to multimediální chodbou, která vás vtáhne do dějin Václavského náměstí. Vznikne tak největší výstavní projekt v dějinách s výstavní plochou 12 tisíc metrů čtverečních. Práce na historické budově pomalu končí, podle vedení muzea jde o největší rekonstrukci současnosti, stála přes 1,5 miliardy korun.

"Mnohé z těch věcí vracíme do podoby 19. století, to nám samozřejmě nestačilo, zastřešili jsme obě dvě nádvoří, zpřístupnili kopuly," uvedl Lukeš. Jednotlivé expozice se otevřou postupně. Do části historického budovy se budou moci návštěvníci podívat už v říjnu letošního roku.



