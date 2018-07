Pivovarská skupina Asahi rozšiřuje svou středoevropskou centrálu v Myslbeku

Na 5 000 čtverečných metrů se v kancelářské budově Myslbek ještě tento rok rozšíří pivovarská skupina Asahi Breweries Europe (ABE Group). Do reprezentativních prostor uprostřed pražské high street Na Příkopě soustředí svou centrálu pro střední Evropu. Děje se tak rok poté, co Asahi koupila Plzeňský Prazdroj společně s dalšími pivovary na Slovensku, v Maďarsku, Polsku a Rumunsku v přepočtu za 200 miliard korun.

"Aktuálně v Myslbeku pracuje přes 80 zaměstnanců regionální centrály ABE Group. Myslbek je pro nás vynikající adresou v centru Prahy. Architekturu, služby i dostupnost si pochvaluje náš tým i řada obchodních partnerů, kteří za námi do české metropole jezdí," komentuje rozhodnutí skupiny Asahi Breweries Europe její ředitelka pro komunikaci a institucionální vztahy Drahomíra Mandíková.

V Myslbeku sídlí regionální oddělení marketingu, lidských zdrojů, financí, nákupu, firemní komunikace a IT, týmy právníků, auditorů, kontroly kvality a inovací i zázemí nejvyššího managementu společnosti. „Velmi si vážím projevené důvěry přestěhovat do Myslbeku středoevropskou centrálu Asahi. Takto významný nájemce zvyšuje prestiž každého projektu a pro nás je to skvělé vysvědčení za každodenní práci celého týmu, který se o Myslbek a jeho nájemce stará," dodává Zdeněk Hausvater, ředitel Myslbeku.

Pod ABE Group spadá jedenáct pivovarů v pěti středo- a východoevropských zemích. Vedle Plzeňského Prazdroje mezi ně patří například Plzeňský Prazdroj Slovensko, maďarský Dreher, rumunský Ursus nebo polský pivovar Kompania Piwowarska. ABE Group ve střední Evropě zaměstnává přibližně 7 400 lidí. Pivovary této skupiny ročně prodají na 33 milionů hektolitrů piva, jež exportují do 60 zemí celého světa. Mezi nejznámější značky skupiny patří Pilsner Urquell, Velkopopovický Kozel, Lech, Tyskie, Ursus, Timisoreana, Dreher nebo Šariš.

Nájemci a jejich zaměstnanci v Myslbeku těží z perfektní nabídky služeb, restaurací, kaváren nebo značkových obchodů několik kroků od kanceláře. Právě dostupnost všech linek metra a kvalitu pracovního prostředí vyzdvihují firmy sídlící v Myslbeku nejčastěji. Jako ohromný benefit vnímají i vlastní čtyřpodlažní podzemní garáže s 324 parkovacími místy.

Nájemcům 17 000 m2 moderních kanceláří nabízí také špičkový servis. I proto „příběh“ této ikonické stavby píší vedle Asahi Breweries Europe Group i ústředí Plzeňského Prazdroje a další renomovaní nájemci jako Kinstellar, JLL, American Express, BNP Paribas, Giese, nebo evropská centrála PrimeRevenue.

Asset manažerem Budovy Myslbek je francouzská společnost AEW, o property management objektu se stará tým BNP Paribas Real Estate Czech Republic.

