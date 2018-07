Chystáte se studovat v zahraničí? Bez lékařské vyšetření v některých zemích nedostanete vízum

Zatímco popularita zahraničních studijních pobytů mezi českou populací trvale roste, počet preventivních lékařských vyšetření s nimi ruku v ruce dlouhodobě rozhodně nejde. Ze zákona máme jednou za dva roky nárok na preventivní prohlídku zdarma. Této možnosti však využívá pouze zhruba 40 % Čechů, paradoxně ti zdravější. Cílem těchto vyšetření je podporovat zdraví lidí, respektive odhalovat rizikové faktory signalizující případná onemocnění. 2

Jedním z okamžiků, kdy se preventivní prohlídka doporučuje, je právě odjezd na studijní pobyt. Vedle vyřizování cestovního a zdravotního pojištění, studijních dokladů a dalších potvrzení by studenti měli myslet také na prevenci svého zdraví. Mohou si tak ušetřit pozdější starosti. Tuto prohlídku si studenti běžně hradí sami, nicméně některé zdravotní pojišťovny na ni přispívají. Například Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR (ZP MV ČR) má příspěvek na úhradu lékařské prohlídky v programovém balíčku spolu s preventivní sportovní prohlídkou. „Na obě vyšetření se letos vztahuje příspěvek až do výše 500 korun a jednu či druhou prohlídku mohou jednou ročně čerpat všichni naši klienti starší 18 let. Loni využilo příspěvek celkem 2 136 klientů, celková vyplacená částka se tak vyšplhala na 1 282 096 korun,“ uvádí Hana Kadečková, tisková mluvčí ZP MV ČR. Pojišťovna studentům od 15 do 26 let, kteří odjíždějí za hranice studovat, nabízí ještě jeden benefit, a to cestovní pojištění zcela zdarma: „Ve spolupráci s pojišťovnou Ergo nabízíme těmto studentům cestovní pojištění E-Trip, který se vztahuje na státy Evropy (včetně Egypta, Kypru, Maroka, Tuniska a Turecka), zdarma až na 180 dnů v roce,“ dodala Hana Kadečková.

V některých zemích, jako je například Austrálie, jsou lékařské prohlídky povinné pro udělení studentského víza. Pokud zde tedy plánujete pobyt delší než čtyři týdny, musíte před odletem navštívit autorizovaného lékaře. V České republice působí v současné době pouze pět lékařů, kteří mají oprávnění vykonávat takové lékařské prohlídky. Prohlídka vyjde zhruba na 1 500 korun a žádost se posílá na australskou ambasádu do Vídně. 3,4 Podobně je na tom i Nový Zéland (lékařská prohlídka je podmínkou pro udělení studentského víza na více než 6 měsíců) 5 či Kanada (lékařská prohlídka je podmínkou pro udělení studentského víza na dobu do 6 měsíců) .4

