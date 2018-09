Polovina maloobchodů v posledních 10 letech změnila zásobování

Téměř polovina (49 %) českých maloobchodních prodejen prošla podle průzkumu přepravní společnosti GLS změnou systému zásobování. Největší podíl zboží (57 %) dnes do maloobchodů zavážejí soukromí poskytovatelé balíkové přepravy, zatímco vozidla dodavatelů do prodejen zavážejí jen 50 % zboží. Minulostí je také vlastní zásobování, které využívá pouze 38 % provozovatelů maloobchodních prodejen. Se službami balíkových přepravců je spokojeno 71 % z nich.



Polovina prodejen zavedla nový model zásobování

Balíková přeprava se stala významnou službou pro zásobování maloobchodních prodejen. Podle aktuálního průzkumu přepravce GLS se do nich jejím prostřednictvím zaváží v průměru 57 % veškerého zboží. Důvodem většího využití balíkových přepravců je zejména změna zásobování, kterou za posledních 10 let prošlo dle průzkumu 49 % prodejen. „Přímé závozy dodavatelů se snížily, nyní tvoří zhruba polovinu celkového objemu zboží. Prodejny v uplynulých letech začaly vyhledávat nové způsoby rychlého zásobování, které si mohou flexibilně přizpůsobit dle vlastních potřeb,“ komentuje výsledky průzkumu Pavel Včela, ředitel společnosti GLS Česká republika. Se zavážkou prodejen prostřednictvím balíkových přepravců je podle výsledků průzkumu spokojeno 71 % jejich provozovatelů.



Třetina prodejen chce zboží do druhého dne

Z průzkumu dále vyplynulo, že zásoby zboží v maloobchodních prodejnách se buď navyšuje (dle 44 % respondentů), anebo zůstává na stejné úrovni (45 %), avšak téměř neklesá (10 %). Výsledky tak svědčí o postupném rozšiřování sortimentu, k němuž v průběhu posledních let dochází. Třetina provozovatelů prodejen (31 %) si přeje zavážet zásoby následující den po jejich objednání, většina (58 %) potom do tří dnů. „Většina maloobchodů, podle průzkumu osm z deseti, si přeje dodání zboží do deseti hodin dopoledne. Díky tomu jej mají k dispozici po celou pracovní dobu, ráno navíc mají více času na přejímku zboží,“ doplňuje Pavel Včela. I z důvodu pohodlného zásobování prostřednictvím třetích stran je vlastní zavážení minulostí, využívá jej totiž jen 38 % provozovatelů prodejen.





