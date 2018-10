Festival 4+4 dny v pohybu pokračuje: Místo činu - Desfourský palác

Festival současného umění 4+4 dny v pohybu odstartoval v pátek 5. října a bude pokračovat až do soboty 13. října. Více než 50 současných umělců oživilo Desfourský palác na Florenci v rámci hlavního výstavního projektu Místa činu. Návštěvníci zde najdou několik kurátorských výstav současného vizuálního umění, které propojí téma Princip neurčitosti. Různým podobám neurčitosti se tak věnují kurátoři Tomáš Knoflíček a Libor Novotný v projektu Neurčitost principu.

Nina Moravcová připravila s českými umělci expozici Začalo to vzpomínkou, Radek Váňa zaštítil výstavu Stories Are Us a Ondřej Horák ve svém výstavním projektu Praha-Hranice propojil výtvarné umělce s cizinci žijícími u nás. Pavel Vančát připravil výběr nejzajímavějších děl z výstavy Startpoint – přehlídky evropských uměleckých škol. Speciálně pro Desfourský palác si připravili své performance také soubory Wariot Ideal a Secondhand Women. Návštěvníky čeká řada „uměleckých konfrontací“ speciálně zaměřených na setkání ve formátu 1 divák versus 1 performer. Nechybí debaty na aktuální témata, videoart, umělecké knihkupectví i stylově pojatý bar s DJs. Otevřeno je každý všední den od 16 do 22 hodin, o víkendu od 14 do 22 hodin. Kompletní program najdete na www.ctyridny.cz.



„Zvláštní pozornost je letos věnována performativnímu umění. Návštěvníky čeká řada ‘uměleckých konfrontací‘ speciálně zaměřených na setkání ve formátu 1 divák versus 1 performer. Budete si moci vyzkoušet, jaká je vaše percepce, jaký máte vztah k práci, jak vnímáte hmatem i sluchem či jak se dají urychlovat částice,“ doplňuje organizátorka festivalu Denisa Václavová. S intimním setkáním performera a diváka nazvaným Tam, kam mě dovedou konečky prstů se představí libanonská umělkyně Tania El Khoury. Galerijní projekt nabídne možnost nechat si „na vlastní kůži“ namalovat uprchlické příběhy.

Jedním z dalších projektů určených pro jednoho návštěvníka je videoinstalace Provinilé krajiny nizozemského divadelníka a výtvarníka Driese Verhoevena. Verhoeven zde tematizuje dostupnost informací, která z nás činí permanentní svědky složitých situací po celém světě. Na oba projekty je nutná předchozí rezervace. Denně je dále v paláci k vidění projekt Atlas Italiae umělkyně Silvie Camporesi mapující několik italských regionů, Montovna – společná performance diváků a tvůrců, CERN - urychlovač částic, performance skupiny T.I.T.S., performativní instalace Fenomenologické recepty, instalace Oblíbená pasáž od Veroniky Frankové a instalace Stereotyp od Františky Králíkové. K poslechu je každý den otevřená Audio zóna stanice Český rozhlas Vltava a ke čtení knihkupectví ArtMap.



Debaty, konference a narozeniny ArtMap

V rámci doprovodného programu festivalu se bude 9. října diskutovat o komunitních projektech a jejich významu pro obce a města. Konference Západ není západ, která se uskuteční 11. října, přinese vhled do našich vztahů k západnímu umění. Večer pak ArtMap oslaví své desáté narozeniny, na kterých nebude chybět ani vystoupení speciálního hosta - uskupení WWW Neurobeat. V pátek 12. října se pod názvem Dobrá praxe uskuteční burza zkušeností dramaturgů městských galerií. Týž den čeká návštěvníky večírek Katedry fotografie FAMU: Velmi dobře. Poslední festivalový den nabídne prezentaci nového časopisu ArteActa a diskuzi nad téma Co je to umělecký význam?. Večer proběhne oslava 10 let od založení online portálu Artalk. Poslední festivalový den 13. října je od 16 hodin na programu komentovaná procházka po okolí Desfourského paláce s Adamem Gebrianem a Jaroslavem Zimou.



Program pro rodiny s dětmi s profesorem Křečkem

Platforma Máš umělecké střevo? opět připravila pro školy a dětské návštěvníky bohatý doprovodný program. Pod názvem Podivuhodná historie umění s profesorem Křečkem se skrývá každodenní vzdělávací program orientovaný na minulost i přítomnost výtvarného umění a téma sběratelství. Součástí ateliéru budou krátké animované filmy. Během festivalových víkendů se pak promění některé historické místnosti Desfourského paláce v rodinné výtvarné dílny pro děti od 4 let, o jejichž podobu se postará výtvarník Kakalík.



Více informací na www.ctyridny.cz.





