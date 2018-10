Hledání hada v Orlové se Kauflandu pořádně prodražilo

Hada hledali od úterý v supermarketu v Orlové. Až v pátek ho chytil specialista na plazy, který minulý týden odchytil mambu zelenou v Praze. Ukázalo se, že jde o neškodnou užovku obojkovou. Stále ale není jasné, jak se tam dostala.

Čtyři dny hledali a našli. Třiceticentimetrový had děsil Orlovou od úterý. Nikdo přitom netušil, jestli může být nebezpečný. Na kamerách, které ho zachytily, to nebylo poznat. "Může to být neškodná užovka, která se tam dostala omylem, ale může jít i o exotický druh," uvedl před chycením herpetolog Vladimír Adámek.

Marné hledání vyústilo v povolání herpetologa Tomáše Bublíka, který minulý týden odchytával smrtelně jedovatou mambu zelenou v pražských Hlubočepích. "Já jsem přijel v šest večer, prohledávali jsme celou prodejnu a ve čtyři ráno jsem hada odchytil," popsal Bublík.

Nakonec se ukázalo, že se jedná o neškodnou užovku obojkovou. Hada lákal ven za tmy a se zapnutým podlahovým topením. Na první pohled to prý mohla být i zmije. Had se do obchodu mohl dostat z nedalekých mokřadů. Také se spekulovalo, že přicestoval v krabici s exotickým ovocem. To není úplně vyloučeno. Mohlo by jít o druh užovky, která se vyskytuje v cizině