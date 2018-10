Bytelná klec na medvěda je připravená, povolení k odchytu zřejmě nebude potřeba

Starostové několika obcí na Valašsku konečně mají speciální odchytovou klec na medvěda, který se už několik týdnů potuluje po okolí. Přivezli ji ze Slovenska a hodlají ji okamžitě použít. Vzhledem k tomu, že zvíře je čím dál tím nebezpečnější, nebudou zřejmě muset ani čekat na oficiální povolení k odchytu.

Dlouhé čtyři roky více než půl tuny vážící železná klec stála v horách Malé Fatry. Od středečního rána je ve valašské Oznici. "Tady chybí vlastně šibenice, která se musí dodělat, natáhnout se lano a je to připravený. Takže to zaměstnanci obce dají dohromady," řekl starosta obce Oznice Martin Gerža.

Hotovo prý bude do čvrtečního rána. Všichni spěchají, protože medvěd o sobě dal vědět i tuto noc - dobýval se do chléva s několika ovcemi. "Sám si otevřel vrchní vrata a stál tam a koukal, ale to už tam asi po nějaký ovci hrábnul," řekl jeden z obyvatelů.