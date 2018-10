Domácí třídění odpadu je cesta k recyklaci!

Ekologický způsob života si už málokdo dokáže představit bez recyklace a ta by asi nebyla možná bez domácího třídění odpadu v masovém měřítku. Nebýt právě vašeho ekologického cítění, vaší snahy a velkorysosti, díky které se snažíte namísto jednoho odpadkového koše v srdci svého domova vytvořit prostor pro třídění více druhů odpadu.

Díky uvědomělosti 73 % Čechů vyhazování všeho odpadu do směsi odzvonilo! Bez toho bychom jen těžko mohli žít v trvale udržitelném prostředí. A nejen to.



Nebýt ekologického přístupu k odpadům, nevzniklo by ani množství zajímavých projektů, které díky recyklaci umožňují výrobu mnoha užitečných a praktických věcí každodenní spotřeby. Příkladem je třeba udržitelná móda – tedy přístup k výrobě oblečení v souladu s dodržováním principů ekonomické, ekologické a sociální udržitelnosti.

Pojem „udržitelná móda“ pojmenovává soubor postupů, řešení a technologií, které umožňují vývoj a výrobu módních produktů s minimálními dopady na životní prostředí. S produkty udržitelné módy se v praxi setkáváme stále častěji.

Třeba švédský výrobce outdoorového oblečení a vybavení s legendární lištičkou v logu, začal vyrábět inovativní stoprocentně recyklovanou verzi batohu, který je vyrobený z jedenácti PET lahví.

Recyklované batůžky z PET lahví, navíc s certifikátem ekologické výroby bez použití škodlivých chemikálií, nabízí i jiní výrobci.

Britský výrobce obuvi uvedl na trh kolekci bot, u které je každý pár vyroben z materiálu získaného recyklací 17 plastových láhví.

Jiná americká společnost zase ve spolupráci s britským návrhářem Christopherem Raeburnem nabízí v limitované edici nevšední extravagantní batohy vytvořené z recyklovaných britských vojenských uniforem.

Výroba módního zboží i předmětů denní potřeby z recyklovaného odpadu je možná pouze díky vzrůstajícímu trendu třídění odpadu v domácnostech. Takže jste to také vy, díky komu mají zpracovatelé tříděného odpadu z čeho vyrábět.

Aby bylo třídění komunálního odpadu v domácnosti co nejpohodlnější, je třeba pro třídění vytvořit systematicky uspořádaný prostor s možnostmi pro oddělený sběr jednotlivých druhů odpadů.

Díky tomu, že se třídění odpadů a recyklace stává módním trendem, je dnes na trhu už dostatek různých speciálních košů na třídění odpadů u specializovaných prodejců zařízení pro kanceláře, sklady a výrobní provozy.

Vybrat si můžete i z nabídky designových modelů u prodejců domácích potřeb nebo zařízení pro dům, byt a zahradu, můžete také použít speciální tašky na třídění odpadu, nebo si zkuste nějaké nádoby vytvořit.

Koše pro třídění odpadu si můžete vyrobit i sami – z krabic, kbelíků, plechovek, košů, bedýnek nebo pytlů, třeba společně s dětmi, které tak ke třídění odpadů získají pozitivní vztah.

Vnitřek sběrných nádob opatřete vyjímatelnými pytlíky, které vždy po naplnění můžete jednotlivě exportovat do příslušného kontejneru.

Skvělým řešením je barevné označení jednotlivých částí koše v souladu s barevným označením venkovních kontejnerů. Modrá barva je určena pro papír, žlutá pro plasty, oranžová pro sběr nápojových kartonů, zelená pro sklo a hnědá na bioodpad. V těchto barvách lze sehnat i pytlíky na odpad, aby s nádobami barevně ladily.

Pokud jste kreativní, máte šikovné ruce a chcete si zkusit recyklaci v praxi, můžete využít třeba tipy na domácí recyklaci odpadů v seriálu Tvoříme beze zbytku se Samosebou.cz, kde najdete návody na to, jak vdechnout nový život zbytkovým nebo odpadovým materiálům a využít je pro výrobu různých praktických věcí do domácnosti. Vlastnoručně se tak přesvědčíte, že práce s odpady může být i zábavná.

