Problémy s duševním zdravím jsou celosvětovým rizikem

Obchodní války a prohlubující se problémy životního prostředí jsou v roce 2019 větší hrozbou než terorismus. Roste napětí mezi globalizací světové ekonomiky a nacionalismem světové politiky, uvádí to letošní zpráva Global Risks Report 2019, kterou vydalo Světové ekonomické fórum (WEF).

Problémy s duševním zdravím má celosvětově zhruba 700 milionů lidí. Zejména v průmyslových zemích se zvyšuje počet obyvatel, kteří se cítí osaměle, jsou nešťastní, zažívají deprese. Současně u nich narůstá hněv. Situace dosáhla takových rozměrů, že na ni jako na jedno z globálních rizik poukazuje letošní zpráva Global Risks Report 2019. Vydalo ji Světové ekonomické fórum (WEF) před zasedáním ve švýcarském Davosu 22. ledna 2019. Jako každoročně se ho účastní více než 3 000 vrcholných politiků, zástupců mezinárodních a neziskových organizací a šéfů největších firem.

Důsledkem problémů s duševním zdravím jsou obrovské finanční náklady, sociální a politické napětí. Ve světě stále rozčilenějších lidí se zvyšuje pravděpodobnost nepředvídatelných výsledků voleb a sociálních nepokojů.

Zpráva poukazuje na nové biotechnologie slibující pokrok, současně zmiňuje riziko stoupajících obav lidí z dohledu a kontroly, a to i s ohledem např. na vytvoření prvních geneticky modifikovaných dětí. Upozorňuje na pokles „psychologického a emocionálního blahobytu“, což má nepříznivý dopad na sociální soudržnost, politiku a vztah k přírodě.

Enviromentální rizika

Mezi nejvýznamnějšími globálními riziky pro příštích deset let jsou problémy životního prostředí. S ohledem na lesní požáry, povodně, tsunami a emise skleníkových plynů to není překvapivé. Odborníci se shodují v tom, že v závislosti na regionu musí být investováno do ochrany proti bouřím, tsunami nebo stoupající hladině moře. Naopak, klesající hladiny podzemní vody způsobují, že zásobování vodou v mnoha velkých městech je obtížné a nákladné. Zpráva upozorňuje na selhání politiky v souvislosti s problémy životního prostředí, tedy i v otázce snižování emisí CO2.

„V letošní i loňské zprávě zřetelně vystupují do popředí rizika v environmentální oblasti. Zvyšuje se riziko neplnění mezinárodní klimatické dohody z Paříže,“ uvedl Petr J. Kalaš, viceprezident České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj (CBCSD). Radu spoluzakládala Česká manažerská asociace.

Co se týká České republiky, riziko dlouhodobě extrémního počasí není tak pravděpodobné, jako v Asii nebo Americe. Přírodní katastrofy jako jsou povodně a vichřice mezi lokální rizika patřit budou. V roce 2018 se jako akutní riziko projevilo teplé počasí a části území v ČR byly v letních měsících ohrožovány nedostatkem vody.

Sílící rizika, nedostatečná spolupráce

Zpráva upozorňuje na to, že nikdy nebyla potřeba spolupráce a multidisciplinárního přístupu k řešení globálních problémů naléhavější než nyní. Vzájemná spolupráce je však nedostatečná. „Bez efektivnější spolupráce k řešení globálních problémů se posouváme k propasti,“ komentuje výkonný ředitel České manažerské asociace Ivo Gajdoš.

Svět stojí před rostoucím počtem komplexních a propojených výzev, což se týká zpomalení globálního růstu a přetrvávání ekonomické nerovnosti, pokračují změny klimatu, zvyšuje se geopolitické napětí a zrychlují se tempa 4. průmyslové revoluce. Současně zažíváme nárůst napětí, protekcionismus a obchodní konflikty.

Nejvíce odborníci sestavující Global Risks Report 2019 očekávají, že vzroste ekonomické napětí (91 procent), dojde k oslabení multilaterálního obchodu (88 procent) a rozšíří se politické boje mezi světovými mocnostmi (88 procent). Pouze 20 procent se domnívá, že je v letošním roce pravděpodobný nárůst teroristických útoků.

Velké škody způsobují útoky hackerů a krádeže dat, je to další globální hrozba v příštích deseti letech.

Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem

Fotogalerie na bydlet.cz, nejlépe hodnocené fotografie

Články Tiskové zprávy