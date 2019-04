Večeře s kámoši aneb chlapi sobě

Tak se do toho pusťte, naplánujte grilování pořádných stejků, vařte a jezte venku, dejte si třeba i pár panáků a užívejte si zábavu. Tak se přeci utužují kamarádské vztahy.

Přečtěte si několik tipů, jak takovou chlapskou večeři připravit, včetně pár receptů. Neznamá to, že musíte udělat vše stejně (i když klidně ano!), ale rozhodně se můžete inspirovat.

1) Netrapte se ničím zbytečně komplikovaným

Koneckonců jde o to, mít prostor hlavně na zábavu! Níže najdete několik tipů na pokrmy, které jsou tak klasické a oblíbené, že se nemusíte bát je prostě opakovat pokaždé, třeba s drobnými obměnami.

2) Zapojte všechny kámoše

Ať každý přiloží ruku k dílu a máte ze společné práce a jejího výsledku společnou radost. Určitě to znáte sami, jak vás dokáže postupně otrávit situace, kdy vy děláte všechno a ostatní nic.

3) Uši otevřít, pusu zavřít

Využije příležitost dozvědět se více o novinkách v životech lidí, se kterými jste se třeba nějakou dobu neviděli. Pokud jste spíš excentrický typ, buďte chvíli naslouchačem namísto vypravěče prostě proto, aby vaši parťáci měli sami prostor zazářit, tajně to ocení.

4) Založte tradici

Je skvělé, když se podaří ze setkávání udělat tradiční kratochvíli, které se oddáváme s určitou pravidelností. Buďte are realisté a berte v potaz, že každý má jiné plány a závazky, je jinak vytížený. Nic si nedělejte z toho, že se nejspíš vždycky najde nejméně jeden z party, komu nebude příští termín vyhovovat – nevadí, dorazí příště!

5) Bavte se

Jasně, tahle rada se může zdát až hloupě samozřejmá, ale jde hlavně o to, abyste se do zábavy vážně ponořili! To rozhodně chce, abyste odložili mobil a nechali si pracovní témata na pivko s kolegy…

Tipy na chlapské pohoštění

Italské delikatesy na předkrm nebo jen tak

Síť prodejen lahůdek La Formaggeria Gran Moravia připravila kombinaci tří špičkových produktů, které k sobě padnou jako bílé tričko, levisky a kecky – tři jednoduché a skvělé věci, díky nimž nepotřebujete nic víc! Červené italské víno Montepulciano d´Abruzzo Zaccagnini s intenzivní rubínovou barvu s odlesky do fialova a intenzivní charakteristickou vůni. Toto víno je dokonalé v kombinaci se zrajícími tvrdými sýry, jako je Gran Moravia – extra tvrdý, přírodní dlouhozrající sýr, který patří do prestižní rodiny sýrů grana. Vyrábí se v litovelské sýrárně ručně z kvalitního českého mléka podle starobylých italských receptur. Trojici skvěle doplní Salsiccia Calabra piccante, tradiční pikantní kalábrijská sušená klobása z vepřového masa.

Rib-eye steaky grilované na uhlí

· 4 rib-eye steaky (4 cm vysoké)

· 4 lžíce extra panenského olivového oleje

· 2 lžíce čerstvě namletého černého pepře

· 1 lžíce kvalitní soli

1) Nechejte maso odpočinout v pokojové teplotě 30-40 minut. Mezitím si rozehřejte gril na dřevěné uhlí (dokud uhlí úplně neshoří a nezůstanou po něm rozžhavené uhlíky).

Steaky potřete ze všech stran olejem a posypejte pepřem.

2) Steaky dejte na gril na 3 minuty, přikryté víkem. Pak steaky mírně pootočte, aby se na nich vytvořila hezká mřížka a znovu přikryté grilujte další 2 minuty. Pak další 3 minuty grilujte z druhé strany – tak byste měli dosáhnout propečení medium rare.

Přemístěte steaky na prkénko a volně přes ně položte arch alobalu a nechejte takto odpočívat 5 minut.

3) Pak steaky z obou stram lehce posolte a servírujte buď celé, nebo diagonálně nakrájené na plátky



Grilované kukuřičné klasy s tequilovo-limetkovým máslem

· 8 čerstvých kukuřičných klasů se slupkami

· ½ šálku změklého nesoleného másla

· 1 lžičku na drobno pokrájené papričky jalapeno (bez semínek)

· 1 lžička nastrouhané limetkové kůry

· ½ lžičky limetkové šťávy

· 1 lžička tequily

· ½ lžičky kvalitní soli k dochucení másla, tedy jemnější zrnitost)

· 1 lžička soli k osolení vody pro namočení kukuřic

1) Rozehřejte gril na poloviční výkon a mezitím si nachystejte si kukuřice.

V případě potřeby je omyjte a pak je „svlékněte“ tak, abyste slupky neodtrhli. Odstraňte z klasů vlákna a slupky zase vraťte nahoru.

Vložte kukuřice do vody osolené jednou lžičkou soli, můžete je zatížit, aby byly plně ponořené. Nechejte takto cca 10 minut.

2) Mezitím si připravte tequilovo-limetkové máslo. Smíchejte máslo a ostatní ingredience v menší misce a tak dlouho třete malou vařečkou, dokud se vše hezky nespojí. Směs pak dejte na kuchyňskou fólii a pevně zarolujte. Nechejte v chladničce.

3) Vytáhněte kukuřice z vody a grilujte i se slupkami, přikryté víkem, asi 15-20 minut, dokud slupky neztmavnou. Průběžně otáčejte, aby se ogrilovaly rovnoměrně.

4) Nakrájejte ztuhlé máslo na menší kousky a položte je na ještě horké klasy, rovnou servírujte.

