Performace, které naruší veřejný prostor, to je Pražské Quadriennale

Netradiční symfonie, kterou svými pohyby vytvoří holubi za letu, obří ryby toulající se Prahou, geolokační zvuková procházka, zeď z tisíce cihel, tichý karnevalový průvod, novocirkusoví akrobati či falešné fronty. To je jen několik z mnoha projektů programových částí Formace a Site specific festival letošního ročníku Pražského Quadriennale. Performance, které naruší každodennost městského veřejného prostoru, se odehrají převážně v areálu Stromovky a Výstaviště.

Boření hranic a mezioborové prolínání je jedním z důležitých bodů umělecké koncepce této největší mezinárodní přehlídky divadla a scénografie. Pražské Quadriennale 2019 proběhne od 6. do 16. června na pražském Výstavišti. Program a předprodej akreditací na www.pq.cz.

Formace

naruší městský klid a každodenní život

Projekt Formace, který připravili kurátoři D. Chase Angier a Serge von Arx, zkoumá struktury a vzorce zasahující do každodenního života. Umělci z celého světa přinášejí ze svých oborů odlišné pohledy a se zvědavostí vstupují do experimentálních performativních konverzací po celém městě. Projekty se v náhodných chvílích prolínají s otevřeným prostředím, kolemjdoucími, počasím i ostatními uměleckými díly, která se objevují poblíž. V programu jsou tak uvedeny vždy jen časy začátku performance, nikoli její přesné konání a čas ukončení. Nečekaná setkání na rozlehlé ploše před Průmyslovým palácem nabídnou příjemné vytržení z každodenního života.

Symfonii pro dvanáct holubů a tři hudebníky představí Robin Meier & Ensemble Cairn. Ve skladbě nazvané Song for Ghost Travellers budou zkoumat nahodilost i pevnou strukturu ve vzorcích létajících ptáků a přenášet je přímo do živé hudby. Nizozemská umělkyně Iris Woutera de Jong v performance Deform oživí sochu navrženou jako oděv pro lidské tělo, aby tak nalezla nové možnosti pohybu. Vietnamsko-čínská umělkyně, badatelka a designérka Moi Tran představí improvizované pohybové performativní dílo The Circuit – A Movement Scenario, ve kterém vzdává hold vietnamským ženám. Francouzská performerka Jo Blin vytvoří improvizovaný bleší trh v rámci projektu The Red Carpet, kde může každý prodat své vzpomínky na kusu červeného koberce jako na prodejní i umělecké ploše. Kolektiv Complejo Conejo vychází ve svém díle z premisy, že pokud je město mořem, kolemjdoucí musejí být rybami. Jejich šest antropomorfních ryb prochází městem, aby si hrály a napodobily každodenní lidské chování. Norský divadelní spolek IZAM zase prozkoumá performativní potenciál dlouhého stání ve frontě. Skrze nečekané narušení běžných návštěvnických front na PQ 2019 zpochybní očekávanou strukturu: stání, čekání a obsloužení. Český kolektiv tYhle ve spolupráci se Studiem Alta připravil spartakiádní performance LEGOrytmus. Společně nabídnou vystoupení performerů, kteří dosahují sportovních cílů velmi netradičními pohybovými prostředky.

Site specific festival zamíří do Stromovky a okolí Výstaviště

Kurátorka Sophie Jump připravila Site specific festival, který uvádí scénograficky zaměřené performance začínajících i etablovaných mezinárodních umělců a souborů. Bohatý program nabízí vše od komorních představení pro omezený počet diváků přes akce, do nichž se návštěvníci sami zapojují, až po velkolepé podívané. Zahrne tak činohru, tanec, performance, storytelling, kostýmy, instalace i nové technologie z celého světa.

Festival se koná ve vnějších prostorách Výstaviště, v přilehlé Stromovce a na dalších místech v Praze. Performance v centru města zase zavedou publikum do známých i prakticky neznámých míst. „Každá performance podněcuje publikum, aby si vychutnalo místo konání ve všech jeho prolínajících se vrstvách, viditelných i neviditelných, a to prostřednictvím neobvyklých interakcí,” dodává kurátorka Sophie Jump.

Francouzští umělci Carolina E. Santo a Emmanuelle Gangloff s nadhledem reagují na fakt, že se Francie od roku 2003 PQ dosud neúčastnila. Svůj projekt v rámci Site specific festivalu pojali jako archeologický výzkum nazvaný Excavating the Remains of French Scenography in Prague. Švýcarský umělec Tom Greder přiveze do areálu Výstaviště svůj přenosný projekční kabinet Panorama, kterým posouvá význam interaktivního divadla. Díky otáčení o 360° kabina přeměňuje realitu ve fantazii. Diváci uvnitř zažívají venkovní svět skrze okno z naprosto nové perspektivy.

Performanci na hranici tance a cirkusu nabídne společný projekt maďarských skupin SimorÁg DanCircus a Firebirds Productions nazvaný The Flock Project. Vzdušný vertikální tanec bude neobvyklou nebezpečnou podívanou na zdi hotelu Mama Shelter. Chybět nebude ani brazilský karnevalový průvod, avšak v tiché verzi: Silent Carneval z dílny Andaime Cia de Teatro nabídne kolemjdoucím zvuk jen přes radiovou frekvenci. Riccardo Matlakas nechá ve svém projektu Melting Borders rozpustit politické symboly naší země. Skrze instalaci se zmrzlinovými kornouty v barvách trikolory se skrvny po rozpouštějící se zmrzlině stanou „sladkou vlajkou“ České republiky.Morphomen v podání maďarského kolektivu Theater Living Picture jsou performeři zabalení do elastické textilie. Tato barevná ztělesnění lidské duše najdete v parku Stromovka.

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Prague Quadrennial of Performance Design and Space

6. – 16. 6. 2019

www.pq.cz

Pořadatel: MKČR

Realizuje: Institut umění – Divadelní ústav

Za podpory: Magistrát hl. m. Prahy, spolufinancováno z programu Evropské unie Kreativní Evropa

Pod záštitou: Primátora hl. m. Prahy Zdeňka Hřiba, starosty Městské části Praha 7 Jana Čižínského, Česká kancelář UNESCO

Generální partner: ROBE

Generální mediální partner: Česká televize

Hlavní mediální partneři: Český rozhlas

Mediální partneři: Radio 1, Respekt, Ego!, A2, Artikl, Flash Art, ArtMap, Theater der Zeit, Nachtkritik, kod, Taneční Zóna, Fullmoon Magazine, Svět a divadlo, Loutkář, Divadelní noviny, protisedi.cz, divadlo.cz, scena.cz

Partneři: ETC, Vectorworks, ShowTex, d&b audiotechnik, Backstage Academy, Production Park, Czech VR Fest, RITCS, Royal Welsh College of Music and Drama, stage | set | scenery, Mamashelter, Estec, Trisbee, Lunchmeat, mamacoffee, BookTherapy, Prague Superguide, fold A, GoPay, GoOut, WIA, Aeroškola

Prostory: Výstaviště Praha, DAMU, Národní muzeum

Doprovodné lokality: Ostrov Štvanice, Slovanský ostrov, Containall, Holešovická šachta, Nádraží Praha – Bubny, Skautský institut / PKC

Oficiální merchandise: Papelote, Bohempia, Botas 66, Sodastream, KeepCup, SELF – Human Soap

