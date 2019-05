Lahodné letní recepty: výtečná snídaně, zdravý oběd i lehká večeře

Hledáte inspiraci, co si rychle během letních veder připravit k snídani, svačině či hlavnímu jídlu, abyste zároveň nemuseli přemýšlet o tom, jestli to neohrozí vaši linii? Máme pro vás několik tipů na chutné recepty od výživové poradkyně programu Cambridge Weight Plan Hany Borkovcové. A jako přidanou hodnotu nabízíme rychlost přípravy a záruku pochutnání a přitom nehladovění!

Tip na lehkou večeři: Míchaný salát s baby špenátem

Ingredience:

● salát

● bílá paprika

● listy baby špenátu

● kolečka pórku

● kousek zelené okurky

● cottage cheese

Postup:

Vše jednoduše smíchejte a zdravá, lehká a zároveň sytá večeře je na světě!

Oběd či večeře bez výčitek: Zapečená brokolice se zeleninou a vajíčkem

Ingredience:

● 500 g mražené zeleninové směsi

● 300 g brokolice

● 5 ks vejce

● 150 ml mléka

● 5 stonků petrželky

● 5 stonků kopru

● sůl

● pepř

● 1 ks papriky (zelená, červená nebo žlutá)

Postup:

Brokolici omyjeme a nakrájíme na růžičky. Cca 5 minut vaříme v osolené vodě. Po 5 minutách ji vyjmeme a ihned vložíme do ledové vody, aby si zachovala krásnou zelenou barvu. Vajíčka utřeme s mlékem, přidáme rozmrazenou zeleninovou směs (mrkev, hrášek, kukuřice, zelené fazolky...), nakrájenou papriku, petrželku, kopr a promícháme. Ochutíme pepřem a solí. Směs navrstvíme do zapékací mísy, poklademe brokolicí a dáme zapéct do předem vyhřáté trouby. Pečeme při teplotě 170 stupňů cca 50 minut.

Výtečná snídaně: Jahodovo-kokosový dezert

Ingredience (na 2 porce):

● 1 vanička polotučného tvarohu

● 1 bílý řecký jogurt (malý kelímek)

● 5–8 ks rozmrazených jahod

● 1 lžíce strouhaného kokosu

● na ozdobu: kešu, jahody, strouhaný kokos, 70% čokoláda

Postup:

Všechny ingredience smíchejte (tvaroh, jogurt, kokos, jahody), rozmixujte, ozdobte a máte hotovo!

Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem

Fotogalerie na bydlet.cz, nejlépe hodnocené fotografie

Články Recepty na víkend