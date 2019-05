Jahody si samosběrem letos asi nenasbíráte: mrazy poničily úrodu jahod

Pomalu se rozjíždí sezóna jahod a vypadá to, že letos budou pravděpodobně dražší. Někteří pěstitelé totiž kvůli mrazům přišli až o polovinu úrody. Jahody zdraží i kvůli tomu, že je nedostatek sběračů a ti, kteří práci dělají, za ni teď chtějí víc peněz. Navíc se zřejmě někde kvůli malé úrodě zruší i oblíbený samosběr. Třeba ve středočeských Sedlčánkách dozrály ty jahody, které chrání fólie. Rušno je tam hlavně o víkendech. "V první víkendy, jsou to víkendy po výplatě, tak přijde až dva a půl tisíce lidí si je nasbírat, nebo nabrigádničit," řekl TV Nova Jiří Sixta z jahodárny. Mrazivé noci a rána prvních květnových dnů ale nadělaly i tady pořádnou paseku. "V tomto měsíci přišly mrazy. Tím, jak se vegetace v dubnu zvedla a bylo téměř léto, tak samozřejmě veškerá vegetace nakvetla a udělalo to neplechu," dodal Sixta. Tam, kde neměli fólie, dopadli mnohem hůř. Třeba v Kunraticích měli mínus čtyři stupně, ale v Polabí i mínus šest až mínus osm. Farmáři ve Středočeském kraji očekávají ztráty v řádech několika desítek procent. "Jsou ztráty 30 % a díky loňskému suchu, já počítám deset, patnáct, možná i dvacet procent. Jestli se letos dostanu na padesát procent, tak jsem rád," dodal Jiří Jakoubek z kunratické jahodárny. Padesátiprocentní ztrátu u jahodářů ve středních Čechách odhadují i v Sedlčánkách. Na Moravě jsou jahodáři o něco málo optimističtější. "Poškození v nezakrytých jahodách bylo asi třicet procent a dvě třetiny úrody jsme zakryli, takže tam očekávám průměrnou úrodu," uvedl pěstitel jahod Jaroslav Valenta z Holešova.

Kvůli neúrodě prý někteří majitelé jahodových plantáží nejspíš zruší oblíbené a finančně dostupnější samosběry. Kromě mrazů a sucha ale jahodáře trápí i nedostatek lidí a tak si za oblíbené červené plody letos připlatíme.

"Já se zase bojím zdražovat, ale nastal další paradox, protože sběrači, které jsme měli nasmlouvaný, tak už jezdí teď do Německa nebo Rakouska, takže máme problém sehnat sběrače a už si za to říkaj dvakrát tolik, co loni," říkají v Kunraticích.

V Holešově předpokládají zvýšení ceny o 5 až 8 %. "V důsledku navýšení cen energií, chemikálií a práce, takže konečná cena se bude pohybovat od padesáti do 85 korun," dodal Valenta.

Pěstitelé ale nemohou jít s cenou příliš nahoru. "Český trh zaplavuje levná konkurence zejména z Polska a to neumožňuje ovocnářům příliš zvyšovat cenu," upozornil ekonom Lukáš Kovanda.

Ztráty pěstitelé jahod letos odhadují v řádech stovek milionů korun.



