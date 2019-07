Dýňové kari v patisonu s kroketami a salsou

Potřebné ingredience na 4 porce

Na dýňové kari

4 patisony



3 malé dýně hokaido



2 cibule



2 stroužky česneku



2 mrkve



3 cm čerstvého zázvoru



1 čerstvá feferonka



1 bílá paprika



1 červená paprika



1 špetka celého koriandru



1/2 lžičky celého římského kmínu



1 špetka celé černé hořčice



1 špetka mleté kurkumy



1 špetka mletého kardamomu



sůl a pepř



rostlinný olej



250 g kokosového krému



čerstvý koriandr



čerstvá máta

Na mangoldové krokety



1 svazek mangoldu



1 cibule



1 stroužek česneku



100 g másla



300 g hladké mouky



1 špetka muškátového květu



500 ml mléka



sůl a pepř



4 vejce



100 g strouhanky



1000 ml oleje na smažení

Na salsu romesco



2 rajčata



3 stroužky česneku



3 červené papriky



1 sušená chilli paprička



2 krajíce bílého chleba



3 lžíce extra panenského olivového oleje



1 lžíce bílého vinného octa



3 lžíce mletých mandlí



sůl a pepř

Z patisonů seřízněte „pokličky” a vydlabejte dužinu – tu použijete do kari. Vydlabané patisony krátce povařte, aby změkly, a nechte vychladnout. Dýni rozkrojte, lžící vydlabejte jádřince a vyhoďte je. Dýni hokaido nemusíte loupat, stačí ji nakrájet na kostky. Cibuli, česnek a mrkev oloupejte. Mrkev rozkrájejte na stejně velké kostky jako dýni. Cibuli, česnek a zázvor nakrájejte na plátky. Papriky zbavte jádřinců a pokrájejte na proužky.

Veškerou zeleninu (včetně vydlabané patisonové dužiny bez semen) smíchejte s celým kořením a opékejte na horkém oleji, dokud se nerozvoní. Potom přidejte mleté koření, podlijte trochou vody, osolte, opepřete a duste do zhoustnutí a doměkka. Nakonec zjemněte kokosovým krémem. Podávejte v miskách z patisonů, můžete ozdobit listy koriandru a máty.



Nyní jsou na řadě krokety. Omyjte mangold, zbavte řapíků, krátce spařte ve vroucí vodě a nechte okapat. Oloupanou cibuli nakrájejte nadrobno. Oloupaný česnek utřete. Máslo rozpusťte na pánvi a zpěňte na něm nakrájenou cibulku a česnek. Nechte jen zesklovatět – nesmažte! Zaprašte moukou tak, aby pojala máslo a vytvořila jíšku – bude to větší část mouky (zbytek použijete na obalování). Pomalu prosmažte, a až jíška zbledne, přidejte mletý muškátový květ. Jíšku zalijte studeným mlékem, důkladně prošlehejte metlou a pomalu a za stálého míchání přiveďte k varu a vařte, až bešamel hezky zhoustne.



Ještě teplý a hustý bešamel smíchejte s okapaným, spařeným, případně překrájeným mangoldem a dochuťte solí a pepřem. Hmotu nechte vychladnout. Připravte si obalování: vyklepněte čtyři vejce a prošlehejte je, do misek si nachystejte strouhanku a zbylou mouku.

Ze ztuhlého bešamelu s mangoldem tvořte kuličky velké maximálně jako pingpongový míček (anebo válečky) a opatrně je obalte v mouce, protáhněte rozšlehanými vejci a zlehka obalte strouhankou. Smažte zvolna v rozpáleném oleji do světle zlatavé barvy. Správně usmažená kroketa by měla být uprostřed krémová.

Na salsu romesco opékejte na grilu nebo grilovací pánvi na mírném žáru rajčata, papriky a neoloupaný česnek, dokud jejich slupka nezčerná ze všech stran. Česnek by měl hezky vonět a být na dotek měkký. Opečenou zeleninu nechte vychladnout a sloupněte z ní spálenou slupku. Pozor! Zásadně neomývejte vodou, případné zčernalé kousky slupky odstraňte papírovým ubrouskem. V hmoždíři nebo v mixéru rozdrťte (rozmixujte) opečenou zeleninu s chilli, suchým bílým chlebem, olivovým olejem, octem a mandlemi nebo ořechy. Podle chuti dosolte a opepřete. Podávejte s kroketami, dýní anebo s pečenou nebo grilovanou zeleninou či rybami.

Hugo Hromas Michal "Hugo" Hromas se kuchařině věnuje více než 20 let. Od roku 2007 funguje na volné noze, jako "privat chef" (osobní kuchař) pod názvem Nomadis. Od jara do podzimu vaří pouze pod širým nebem a na otevřeném ohni. Nově je k vidění v pořadu Ze dvora na Stream.cz, ve kterém ukazuje skutečný život na českých farmách. V pořadu učí diváky také vařit z farmářských produktů. Jednoduše a chutně. Více informací na: www.stream.cz/porady/ze-dvora

