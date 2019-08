Italské recepty z hub: gnocchi z ricotty a sýru s houbovou omáčkou

Recept gnocchi z ricotty a sýru Asiago s houbovou omáčkou

Suroviny (pro 4–6 osob):

Na gnocchi:

500 g ricotty z La Formaggeria Gran Moravia

250 g hladké mouky

120 g nastrouhaného sýru Asiago stravecchio + na posypání z La Formaggeria Gran Moravia

2 vejce

sůl

bílý pepř

Na omáčku:

100 g hříbků

100 g žampionů

50 g vlašských ořechů

60 ml olivového oleje

cibule

sůl

černý pepř

Postup:

Začněte přípravou omáčky: očistěte houby, nakrájejte je na plátky a smažte na pánvi spolu s najemno nakrájenou cibulí, špetkou soli a pepře asi 10 minut. Část hub ponechte stranou na ozdobu. Vlašské ořechy nasekejte najemno, do mixéru přidejte usmažené houby a mixujte. Během mixování postupně přilévejte olej až do chvíle, kdy vznikne hustá omáčka. Nyní si připravte gnocchi: do mísy dejte mouku, okapanou ricottu, vejce, nastrouhaný sýr Asiago stravecchio, špetku soli a pepře a vše promíchejte. Těsto přesuňte na pomoučený vál a dál zpracovávejte, až je hladké a kompaktní. Vytvarujte válečky o průměru asi 2 cm a nakrájejte je na kousky dlouhé 1,5 cm. Stiskněte je zadní stranou vidličky, aby získaly ten správný tvar, a položte je na pomoučený vál. Dejte vařit dostatečné množství lehce osolené vody, do vroucí vody dejte vařit gnocchi a slijte je hned, jak vyplavou na povrch. Uvařené gnocchi přesypte do velké pánve, přidejte k nim houbovou omáčku a hrst nastrouhaného sýru Asiago stravecchio, promíchejte a servírujte ozdobené osmaženými plátky hub.