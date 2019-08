Recepty z čerstvé ovoce: jednoduché a plné chuti

Ráno jsme dostali chuť na palačinku, ale zároveň jsme si vysnili snídani lehkou jako obláček. Zvolili jsme tedy trhanec s malinami.



Recept na trhanec s malinami

Ingredience na tento dezert se nápadně podobají surovinám na přípravu palačinek, ale palačinka to není. Těsto nadýchané jako obláček, ale pusinka to není... Tento sladký moučník je učiněná pohádka, i když se jmenuje dosti neromanticky. Věděli jste, že se trhanec původně servíroval s rozinkami namáčenými v rumu a ovocným kompotem ze švestek? My jsme si oblíbili verzi s malinami, s nimiž si trhanec doslova neumíme utrhnout od pusy.

Počet porcí: 4

Doba přípravy: 30 minut

Obtížnost: *