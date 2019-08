Vincentka opět přístupná veřejnosti!

Téměř rok trvající rekonstrukce je u konce! Od 12. srpna 2019 opět možné se napít nejznámějšího luhačovického pramene Vincentky přímo u zdroje ve stejnojmenné hale!

Instalace moderní vzduchotechniky pro zlepšení a zkvalitnění klima v hale, nově instalované osvětlení nebo navrácení původního a přeleštěného výdejního pultu z kubánského mramoru, to jsou namátkou hlavní změny, které úpravy přinesly. „Mezi stěžejní přednosti rekonstrukce, u které většinu nákladů z investice přesahující sto milionů korun pokryly dotace z evropských zdrojů, patří to, že architektonicky hodnotná hala působí nyní mnohem světleji, je vzdušná a přitom barevně sladěná stejně jako před sedmdesáti lety, kdy byla postavena,“ uvádí MUDr. Eduard Bláha, generální ředitel Lázní Luhačovice, a.s., a dodává: „Otevření haly Vincentky je navíc završením teprve první části rekonstrukce, úpravy se totiž týkají také navíc přiléhající kolonády, na jejíž zpřístupnění je možné se těšit v listopadu letošního roku.“

Společnost Lázně Luhačovice, a. s. patří mezi největší lázeňská zařízení České republiky a je hlavním profilovým zdravotnickým zařízením v oblasti léčby dýchacích cest u dospělých a dětí od jednoho a půl roku. Společnost navazuje na více než stoletou tradici luhačovického lázeňství a díky profesionálnímu přístupu dnes využívá nejmodernější léčebné a rehabilitační metody v kombinaci s přírodními zdroji minerálních vod, které jsou označovány za jedny z nejúčinnějších v Evropě. V současné době spravuje deset ze třinácti přírodních léčivých pramenů dostupných na území Luhačovic (v čele s nejznámější Vincentkou).

