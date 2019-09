5 zajímavých faktů o bateriích a jejich recyklaci

Devátého září si připomínáme Evropský den recyklace baterií. Tyto mimořádně užitečné věcičky nás mohou ohrozit – například tehdy, když s nimi po skončení jejich životnosti špatně naložíme. Díky recyklaci lze negativní dopad vyhozených baterií a akumulátoru na přírodu i nás samotné významně mírnit. Víte, že v Evropě již dokážeme v průměru recyklovat skoro polovinu všech vysloužilých baterií? V následujícím článku vás seznámíme s pěti zajímavými fakty spojenými s bateriemi či jejich recyklací.

Evropský den recyklace baterií se slaví od roku 2015. Připadá na 9. září, protože zrovna to je den, kdy se narodil Luigi Galvani, italský lékař a fyzik, jehož pokusy přivedly Allesandra Voltu k vynálezu galvanického článku – základního konstrukčního prvku všech baterií a akumulátorů. Dnes patří baterie mezi nedílné součásti našich životů. Nějaký typ baterie je ostatně přítomen téměř ve všech zařízeních, s nimiž každý den přicházíme do styku. Jistě si tak dovedete představit, jak velkou musí mít lidstvo spotřebu těchto malých zdrojů energie. A kolik jich denně doslouží. Víte, proč by již nefunkční baterie neměly končit v koši? Které suroviny z nich lze recyklací získat? Přečtěte si pět zajímavých faktů o bateriích a jejich recyklaci.

Dva roky s Li-Ion, rok a půl s NiCd… Každý rok doslouží miliardy baterií

Ačkoliv se s nástupem nabíjecích akumulátorů životnost „baterek“ prodloužila, stále jich každý rok doslouží ohromné množství. „Například nabíjecí lithium-iontové baterie vydrží zhruba dva až tři roky při každodenním používání, poté se jejich kapacita začne podstatně snižovat. Životnost používaných nikl-kadmiových akumulátorů se pohybuje jen kolem 18 měsíců,“ uvádí Radim Tlapák, ředitel internetového obchodu BatteryShop.cz, který je předním prodejcem baterií do notebooků, mobilů a dalších zařízení. Jak vidno, výdrž to není zas tak dlouhá. Podle dat americké Environmental Protection Agency kupříkladu jen Američané vyhodí každý rok přes tři miliardy nabíjecích baterií.

Recyklace chrání přírodu i zdraví

Baterie a akumulátory jsou řazeny mezi takzvaný nebezpečný odpad, který se nesmí skládkovat. Obsahují totiž toxické látky, zejména těžké kovy jako rtuť, kadmium a olovo, které při úniku do okolí ohrožují životní prostředí a jsou toxické i pro člověka – kupříkladu kadmium je klasifikováno jako karcinogen. Ohrožení pro zdraví člověka za určitých okolností představují také v bateriích obsažené jedovaté lithium, alkálie či hydroxid draselný nebo sodný. Spalováním baterií se zase znečišťuje i ovzduší. Správným tříděním a recyklací je zajištěno, že rizikové látky z baterií přírodu ani živé bytosti neohrozí.

Šest kilo lithia z jedné baterie do elektrovozu

Environmentální přínos recyklace ovšem rovněž spočívá v tom, že se z vysloužilých baterií a akumulátorů získají zpět cenné suroviny, jejichž zdroje se tenčí. „Baterie a akumulátory obsahují mnoho recyklovatelných kovů, jako je zinek, železo, mangan, nikl, kadmium nebo olovo. Z typické autobaterie například lze zpětně získat přibližně 98 procent hmotnosti obsaženého olova. Určitý typ Li-Ion baterie použitý pro napájení elektromobilu BMW i3 zase může podle zjištění magazínu ATZ při recyklaci vydat například kolem dvou kilogramů kobaltu, šest kilo lithia a dvanáct kilogramů manganu a niklu,“ prozrazuje David Vandrovec, ředitel společnosti Rema System.

V ČR se zrecykluje 9 z 10 NiCd baterií

V roce 2017 se v Evropské Unii vysbíralo k recyklaci v průměru 46 procent vysloužilých baterií. Z typů akumulátorů jsou na tom nejlépe olověné baterie, které nejčastěji najdeme v automobilech, a rovněž NiCd baterie. Olověných akumulátorů se přímo v tuzemsku dle dat Eurostatu zrecyklovalo v roce 2017 přes 80 procent, přičemž ve většině dalších zemí EU míra recyklace také převyšuje 75 procent. Míra recyklace u nikl-kadmiových baterií se v témže roce ve většině členských zemí unie pohybovala kolem 80 procent, v České republice se zrecyklovalo dokonce přes 90 procent NiCd baterií.

Do Číny míří vysloužilé „lionky“ z celého světa

Jedním z typů baterií, které se v současné době nejvíce využívají, jsou lithium-iontové baterie (Li-Ion). Setkáváme se s nimi v mobilních telefonech, noteboocích, digitálních fotoaparátech, ručním nářadí a rovněž v elektrických vozidlech. Není tedy divu, že se vyrábějí ve skutečně masivním množství. Například jen v Číně bylo v roce 2018 vyrobeno přes 12 miliard kusů Li-Ion baterií a akumulátorů. Právě v Číně se podle zprávy konzultační firmy Circular Energy Storage v současné době rovněž nachází téměř polovina recyklačních zařízení zaměřených na zpracování vysloužilých Li-Ion baterií a akumulátorů. Ty v hojné míře pocházejí nejen z asijských zemí, ale také z Evropy a Severní Ameriky. Díky Číně tak dle uvedené zprávy v roce 2018 vystoupala globální míra recyklace Li-Ion baterií a akumulátorů na celých 42 procent.

Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem

Fotogalerie na bydlet.cz, nejlépe hodnocené fotografie

Články Tiskové zprávy