Recepty s pohankou: rýžový nákyp s pohankou a dušenými jablky

Recept na rýžový nákyp s pohankou a dušenými jablky

Počet porcí: 4

Doba přípravy: 1 hodina

Suroviny:

200 g kulatozrnné rýže

40 g pohanky

0,6 l mléka

120 g másla

3 ks vajec

½ sáčku vanilkového cukru

80 g cukru

400 g dušených jablek

mletá skořice

cukr moučka

sůl

Postup:

Propláchnutou rýži s pohankou dáme do vroucího mléka, přidáme sůl, 1/3 másla. Uvaříme do měkka a dáme vychladnout. Oddělíme žloutky od bílků a žloutky vyšleháme společně s ½ cukru, máslem a citronovou kůrou. Do bílků přidáme cukr a také vyšleháme. Směs vyšlehaných žloutků vmícháme do vychladlé rýže. Nakonec jemně vpracujeme tuhý sníh z bílků.

Do vymaštěné gastronádoby dáme ½ směsi rýže, posypeme dušenými jablky a skořicovým cukrem, zakryjeme další půlkou směsi, kterou přelijeme zbytkem rozpuštěného másla. Dáme péct do zlatova. Před podáváním posypeme moučkovým cukrem. Nebo lze přelít jahodovým přelivem.

TIP – Pohanka a kulatozrnná rýže Menu Gold

Pohanka má téměř zázračné účinky na naše zdraví – působí jako prevence proti řadě civilizačních onemocnění. Je cenným zdrojem bílkovin při bezlepkové dietě, vysoce výživná, bohatým zdrojem vlákniny a nenasycených mastných kyselin.

Zrnka kulatozrnné rýže absorbují při vaření velké množství vody. Díky tomu získává kulatozrnná rýže při přípravě lehce krémovitou konzistenci, která je typická i pro tradiční italské risotto. Kulatozrnná rýže Menu Gold je také vhodná k přípravě sladkých jídel – nákypů a rýžových kaší.

Více info na www.menugold.cz

