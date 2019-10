Podzimní recepty: lasagne s dýní



Suroviny:

500 g lasagne, 1 kg očištěné a semínek zbavené dýně, 2 stroužky česneku, zeleninový vývar, extra panenský olivový olej, několik snítek rozmarýnu, 50 g nastrouhaného sýru Gran Moravia, sůl, pepř

Na bešamel:

50 g másla, 50 g hladké mouky, 2 dcl mléka, 50 g strouhaného sýru Gran Moravia, muškátový oříšek. Sýry k dostání v prodejnách La Formaggeria Gran Moravia.

Postup:

Očištěnou a semínek zbavenou dýni nakrájejte na asi centimetrové kostičky. Opláchněte rozmarýn a nasekejte ho najemno. Na nepřilnavé pánvi osmahněte na oleji česnek, přidejte nasekaný rozmarýn a krátce osmahněte. Poté česnek vyjměte. Do pánve přilijte jednu naběračku zeleninového vývaru, nechte krátce provonět rozmarýnem a přidejte kostičky dýně. Připravte si bešamel: v hrnci rozpusťte máslo, za stálého míchání přidejte mouku a lehce orestujte. Přilijte vlažné mléko, opět za stálého míchání, aby se nevytvořily hrudky, jemně provařte a před sejmutím z plotny přidejte špetku nastrouhaného muškátového oříšku. Do hotového bešamelu vmíchejte nastrouhaný sýr Gran Moravia. Nyní vezměte zapékací mísu a jako první do ní nalijte vrstvu bešamelu. Na bešamel rozložte lasagne a zakryjte je opět bešamelem. Nyní přidejte vrstvu dýně. Na dýni rozložte lasagne, tentokrát ale ve směru napříč oproti první vrstvě, na ně bešamel a pak dýni. Takto pokračujte dále do vyčerpání surovin. Poslední vrstvu by měla tvořit dýně. Nakonec posypte nastrouhaným sýrem Gran Moravia a dejte péct do trouby rozpálené na 180 stupňů na cca 20 minut.