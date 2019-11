Češi za čtrnáct let odevzdali k recyklaci 60 milionů úsporných zářivek

V Česku se jižsbírají a recyklují elektrozařízení včetně vysloužilých světelných zdrojů a dalších světel. Kolektivní systém Ekolamp za tu dobu zrecyklovalrekapituluje bilanci zpětného odběru Zuzana Adamcová, zástupkyně společnosti Ekolamp, která se zabývá zpětným odběrem a recyklací vysloužilých světelných zdrojů a dalších elektrozařízení.

Takové množství zářivek v sobě teoreticky obsahuje 240 kilogramů toxické rtuti. „Té je sice ve světelném zdroji nepatrné množství, ale ve větších objemech, třeba na skládkách, by rtuť ze zářivek mohla ohrožovat životní prostředí,“ vysvětluje Zuzana Adamcová.

Třetina domácností přiznává, že úsporky správně nelikviduje

Přestože se výsledky sběru světelného elektroodpadu dlouhodobě lepší, v průměru 33 procent domácností dlouhodobě přiznává, že vysloužilé kompaktní zářivky či LED žárovky vyhazuje do popelnice s ostatním odpadem. „Úsporné a trubicové zářivky do odpadu kvůli rtuti nepatří. Do sběrné nádoby pro zpětný odběr se však mají odevzdávat všechny světelné zdroje, protože běžný spotřebitel není schopný rozlišit, který světelný zdroj obsahuje rtuť a který ne,“ dodává Zuzana Adamcová.

Přítomnosti rtuti v luminoforu zářivek se ale není třeba obávat: „Rtuť je potřebná pro svícení a je bezpečně uzavřena uvnitř světelného zdroje. Ani v případě náhodného rozbití nepředstavuje tak malé množství rtuti pro okolí nebezpečí. Když ale úsporná zářivka doslouží, je třeba s ní zacházet jako s elektroodpadem a odnést ji na sběrné místo,“ vysvětluje Zuzana Adamcová.

Sběrná místa jsou přístupná všem, je jich přes 4400

Za čtrnáct let se podařilo v ČR vybudovat rozsáhlou sběrnou síť. Vysloužilé světelné zdroje lze odevzdat k recyklaci prostřednictvím více nežshrnuje Zuzana Adamcová.

Nejbližší sběrné místo je možné dohledat na www.ekolamp.cz nebo pomocí mobilní aplikace „Kam s ní?“ , která je dostupná pro platformy Apple (iOS) a Android.



