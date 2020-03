Recept na kokosovo-čokoládové velikonoční muffiny

Recept na kokosovo-čokoládové velikonoční fit muffiny

Doba přípravy: 45 minut

Počet porcí: 10 ks

Suroviny na těsto:

60 g rýžové mouky

20 g pohankové mouky

10 g kokosu

10 g kokosového oleje

2 vejce

1 banán

2 lžičky prášku do pečiva

60 g hořké čokolády

Suroviny na dozdobení:

100 ml rostlinného mléka

300 g silken tofu

10 ml datlového sirupu

5 g hořkého kakaa

200 g hořké čokolády

100 g mandlí v barevné krustě z Dortisimo.cz

Postup:

Začneme přípravou těsta. Veškeré suroviny kromě čokolády smícháme dohromady a umixujeme. Čokoládu rozdělíme na dvě části. 20 g umixujeme spolu s ostatními surovinami a 4 g nalámeme na drobné kousky a zapracujeme do hotového těsta vařečkou. Těsto nalijeme do košíčků na muffiny a pečeme v předehřáté troubě při 180°C cca 15 minut. Zda je hotové zkontrolujeme vpíchnutím špejle.

Příprava krému:

Než se muffiny upečou, připravíme si krém. Začněte rozpuštěním hořké čokolády ve vodní lázni. Mezitím vložte všechny ostatní ingredience kromě mandlí do mixerů a rozmixujte do hladka. Rozpuštěnou čokoládu nechte lehce vychladnout a poté důkladně zapracujte do připraveného krému. Před použitím nechte alespoň hodinu odpočívat v lednici.

Hotové muffiny nazdobte krémem a na vrch položte několik mandlí v barevné krustě z dortisimo.cz.

TIP – Mandle v barevné krustě jako velikonoční vajíčka

Přichystejte pro rodinu velikonoční překvapení. Dozdobte dezert barevnými vajíčky! Rozzáří dětské tváře a navíc jsou o něco zdravější, než ta sladká čokoládová. Mandle jsou totiž bohatým zdrojem vlákniny a minerálů.

