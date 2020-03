Velikonoční recepty netradiční: recept z květáku s parmazánem





Květákový koláč s parmazánem - r ecept dle šéfkuchaře pražského hotelu Duo Radka Pálky

Ingredience na formu o průměru 28 cm:

300 g hladké mouky

1 vejce

100 ml olivového oleje

30 ml vlažné vody

sůl

Na náplň:

1 středně velký květák

4 vejce

40 g najemno nastrouhaného parmazánu

200 ml sójové smetany na vaření

olivový olej

2 větvičky rozmarýnu

himalájská růžová sůl

čerstvě mletý pepř

špetka mletého muškátového květu

Pracovní postup:

1. Do mísy od kuchyňského robota nasypeme mouku, přidáme vejce, olivový olej, vodu a sůl a vypracujeme vláčné těsto. To zabalíme do potravinové fólie a dáme na hodinu odležet do chladničky.

2. Mezitím si předehřejeme troubu na 170 °C. Květák rozdělíme na růžičky a rozložíme na plech vyložený pečicím papírem. Květák osolíme, přidáme rozmarýn a pokapeme olivovým olejem. Plech vložíme do trouby a pečeme asi 20 minut dozlatova. Vyjmeme z trouby.

3. Těsto vyndáme z chladničky, vyválíme z něj placku a přeneseme ji do koláčové formy. Těsto vytvarujeme tak, aby sahalo až po okraj. Dno těsta propíchneme na několika místech vidličkou a pečeme v troubě 30 minut.

4. Mezitím smícháme v misce vejce, smetanu, parmazán, sůl, pepř a muškátový květ. Na dno předpečeného těsta rozprostřeme upečený květák a zalijeme připravenou směsí.

5. Koláč vložíme zpět do trouby a pečeme dalších 20 minut, až náplň ztuhne a zezlátne.





