Odlehčete jídelníček a připravte si lehký a zároveň sytý superdrink

Máte rádi stále nové recepty, které jsou nejen jednoduché na přípravu, ale také hodně výživné? Pak je tento určen přímo pro vás! Kombinace bílého jogurtu, červené řepy a jablka je naprosto dokonalá. Řepa je sice velmi výrazná, ale zakysaný mléčný výrobek ji báječně zjemní a jablko zase prosladí a provoní. Přidejte ještě pár ovesných vloček a rázem máte „superdrink“. Budete se po něm cítit lehce, svěže a zároveň příjemně sytě.

Zdroj foto: akademiekvality.cz



Recept na jogurtovo-řepový drink

Počet porcí: 2

Doba přípravy: 10 minut

Náročnost: *

Ingredience:

1 předvařená červená řepa

1 jablko

150 ml bílého jogurtu

100 ml mléka

1 lžíce ovesných vloček

máta na ozdobení

Postup:

1. Oloupejte jablko a pokrájejte společně s řepou.

2. Rozmixujte dohladka s jogurtem, mlékem a vločkami.

3. Ozdobte čerstvou mátou.

Tip: Ať si myslí, kdo chce, co chce, bílé jogurty rozhodně nechutnají všechny stejně. A to ani tehdy, když je nejíme samotné, ale jsou součástí nějakého pokrmu. Jaký by vás mohl zaujmout, protože je opravdu lahodný? Třeba ten se značkou kvality Klasa – Jogurt z jižních Čech bílý od firmy Agro-la.