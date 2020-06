Signal Festival a PrusaLab odhalují vítěze umělecké výzvy

Čtvrtý ročník otevřené umělecké výzvy Signal Festivalu zná svého vítěze. Umělkyně a multidisciplinární designérka Kateřina Blahutová připraví pro osmý ročník festivalu instalaci s názvem Živý les. Do letošní výzvy Signal Calling se přihlásilo celkem 21 projektů. Blahutová zaujala programovou radu festivalu důmyslnou hravostí a zábavnou interaktivní formou, s jakou zpracovává vážné aktuální téma kůrovcové kalamity. Signal Festival 2020, který se koná v ulicích Prahy od 15. do 18. října 2020, se bude zamýšlet právě nad environmentálními problémy a budoucností člověka na planetě Zemi.

Signal Festival se dlouhodobě věnuje podpoře nejmladší generace českých vizuálních umělců. Otevřenou výzvu Signal Calling pořádá festival druhým rokem ve spolupráci s otevřenou dílnou PrusaLab, která poskytuje k realizaci instalace zázemí, technologie a především zkušené mistry potřebné pro realizaci instalace. Mezi pět finalistů se letos probojovali mladí tvůrci – Adam Kovalčík, Jan Jachim, Jan Pacit, Kateřina Blahutová a Vojtěch Leisner. Vítězné dílo od Kateřiny Blahutové bude během osmého ročníku festivalu představeno na zcela nové lokaci, která se nachází jen malý kousek od samotného centra Prahy. Tvůrce vybrané instalace je rovněž odměněn honorářem 30 000 Kč, 3D tiskárnou Original Prusa i3 MK3s a půlročním členstvím v PrusaLabu. Oceněni jsou také další čtyři finalisté, kteří získají tříměsíční status člena PrusaLabu.

„Projekt Signal Calling jsme vytvořili v roce 2017 s jasným účelem – objevovat české talentované tvůrce a dát jim možnost se prezentovat ve veřejném prostoru široké veřejnosti. Vítězný projekt Kateřiny Blahutové a jejího kolektivu nese název Živý les. Zaujal nás hlavně tím, že se hravou a interaktivní formou snaží pobídnout diváka k zamyšlení nad tématem kůrovcové kalamity a sucha, které momentálně sužují české lesy. Aktuálně řeší celý svět zdraví a ekonomiku. Nesmíme ale zapomínat na ekologické problémy a to, jak se chováme k naší planetě,“ popisuje vedoucí programu Signal Festivalu Matěj Vlašánek.

Kateřina Blahutová je multidisciplinární designérka a absolventka Fakulty architektury ČVUT v Praze. Studovala také multimédia a scénografii na benátské IUAV. Mezi její umělecké nástroje patří světlo a prostor, a to jak ve fyzické, tak virtuální formě. Blahutová se zaměřuje na dialog mezi přírodou a člověkem a zkoumá dopady existence lidské civilizace na planetu Zemi. Jedním z hlavních principů její tvorby je udržitelnost, které se věnuje napříč různými obory – od architektury a designu, interiéru, přes scénografii, interaktivní instalace po světelný design, živé vizuály pro hudebníky jako Midi Lidi nebo Katarzia, po video. V roce 2017 přesídlila do Reykjavíku, kde se stala součástí experimentálního kolektivu RASK.

Jedinečný projekt Živý les vypráví o živelné přírodě v postmoderní a postpandemické době. Mrtvý les umístěn do malebných kulis městského parku konfrontuje návštěvníky s palčivým problémem české krajiny. Znepokojivou situaci odlesňování přírody je však možné řešit společným úsilím. Diváci se mohou do instalace interaktivně zapojit. Stačí přispět na výsadbu stromů a vnést do lesa nový život. Umělecké dílo je koncipováno jako crowdfundingová atrakce, která může opakovaně generovat prostředky pro výsadbu stromů a zadržení vody v krajině. Prostá dětská radost, jakou instalace vzbuzuje, podněcuje pozitivní myšlení a aktivní jednání místo propadání obvyklému environmentálnímu žalu a úzkosti.

Otevřená výzva Signal Calling podpořila za poslední tři roky vznik celkem 9 instalací a prezentaci 20 mladých českých a slovenských umělců. Projekt Reflexe Adama Ciglera a Petra Vacka, který v otevřené dílně PrusaLab vznikl v loňském roce, zaznamenává úspěch po celé Evropě. Zanedlouho se bude prezentovat například na festivalu digitálního umění Constellations de Metz. Signal Festival nově také intenzivně spolupracuje s vysokými školami. Osmý ročník festivalu nabídne instalace studentů z ateliéru Time-Based Media z Fakulty umění a designu na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Podpora mladých umělců na lokální úrovni je pro Signal Festival důležitým principem v rámci rozvoje kulturních a kreativních průmyslů.

___________________________________________________________________________

8. ročník festivalu digitální a kreativní kultury Signal proběhne od 15. do 18. října 2020.

Více informací na www.signalfestival.com

Facebook: www.facebook.com/SignalFestival

Instagram: www.instagram.com/signalfestival/

