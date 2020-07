Recept na nadýchanou letní roládu s jahodami

Recept na nadýchanou letní roládu s jahodami





Čas: 30 minut

Ingredience:

Na roládu

3 Dr. Vejce s vitamínem D

špetka soli

90 g krystalového cukru

60 g hladké pšeničné mouky

60 g polohrubé pšeničné mouky

3 lžíce rozpuštěného másla

2 lžíce vody

Na krém

250 ml smetany ke šlehání

5-6 jahod

Postup:

Nejdříve si oddělíme žloutky od bílků. Bílky ušleháme se špetkou soli (trvá to cca 4 minuty) a následně přidáme cukr a vyšleháme do pevného sněhu. Zmírníme otáčky na mixéru a postupně přidáme žloutky, rozpuštěné máslo a vodu. Do vzniklé směsi pak zlehka vmícháme hladkou i polohrubou mouku.

Připravíme si plech s pečícím papírem a rovnoměrně na ni směs rozetřeme. Pečeme cca 15 minut na 160°C.

Po vyjmutí z trouby roládu i s pečícím papírem zarolujeme, zabalíme do utěrky a necháme zchladnout. Mezitím si vyšleháme smetanu. Vyndáme roládu z utěrky, sejmeme pečící papír a rovnoměrně na ni naneseme vyšlehanou smetanu. Posypeme na kousky nakrájenými jahodami a zarolujeme.

Necháme odležet 1–2 hodiny v chladu. Roládu podáváme nakrájenou na plátky.

