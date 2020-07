Dovolená na talíři: také cizrna chutná Blízkým východem

Studie ukázaly pozitivní vliv cizrny na hladinu cholesterolu, hypertenzi a kardiovaskulární činnost. Cizrna v kombinaci s česnekem má i protizánětlivé účinky. Vysoký obsah vlákniny v cizrně prospěje i vašemu zažívacímu traktu a zbaví ho nečistot. V neposlední řadě, obsažený škrob, který není nic jiného než komplexní sacharid, zásobuje tělo energií po delší dobu, než kdybyste jedli potraviny složené z jednoduchých cukrů (např. bílé pečivo, těstoviny, brambory apod.).

„Hummus je připravován z uvařené cizrny a je tedy výborným zdrojem rostlinného proteinu a vlákniny. Jeho konzumací navodíte pocit sytosti a doplníte tělu potřebné bílkoviny. Velmi často je konzumován s arabským pita chlebem, a ten pokud je připraven z celozrnné mouky, tak dohromady vytvoří tzv. kompletní bílkovinu. Znamená to, že organismu dodáte bílkovinu obsahující všechny důležité esenciální aminokyseliny, které si tělo neumí samo vytvořit a musíte je dodat stravou,“ říká Martin Fuchs ze společnosti Extrudo Bečice, která vyrábí luštěninové směsi jako je právě cizrnový hummus. I proto se hummus s celozrnným pečivem často objevuje v jídelníčku vegetariánů.

Recept na hummusové variace od bloggerky Gábi

Ingredience na základní hummus

100 g směsi na cizrnový hummus Crispins

400 ml studené vody

2 lžíce tahini pasty

šťáva z 1 citronu

sůl, pepř

K servírování: čerstvý koriandr, sezamová semínka, olivový olej

Ingredience na avokádový hummus

200 g avokáda

lžičku mletého římského kmínu

2 stroužky česneku

sůl, pepř

K servírování: opražené piniové oříšky, olivový olej

Ingredience na hummus z pečených paprik

200 g červené papriky

lžičku sladké papriky

2 stroužky česneku

1/2 chilli papričky (pokud chcete pikantnější verzi, tak přidejte dle chuti)

sůl, pepř

K servírování: sušené plátky chilli papričky, olivový olej

Postup

Nejprve si připravíme základní recept na hummus. 100 g směsi na hummus od Crispins nasypeme do mixéru. Přidáme 400 ml studené vody. Poté přidáme tahini, šťávu z citronu, sůl a pepř. Vzniklý hummus rozdělíme na dvě porce.

Avokádový hummus - do mixéru dáme základní směs na hummus (viz výše). Přidáme oloupané avokádo, římský kmín, česnek, sůl a pepř. Na ozdobu použijeme opražené piniové oříšky a olivový olej.

Hummus z pečených paprik - Nejprve si předehřejeme troubu na 200 °C. Poté do ní vložíme červenou papriku a pečeme do změknutí. Následně papriku zbavíme slupky. Do mixéru dáme základní recept na hummus (viz výše). Přidáme pečenou papriku, sladkou papriku, česnek, chilli papričku, sůl a pepř dle chuti. Na ozdobu použijeme sušené plátky chilli papričky a olivový olej.

Podáváme s bezlepkovými teffovými extrudovanými tyčinkami Crispins, nebo čerstvou zeleninou.





