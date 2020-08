Již brzy bude běžné nemít kuchyň a dveře odemykat bez klíčů. Způsob bydlení se razantně změní

Střecha nad hlavou je jedna z nejdůležitějších věcí, které potřebujeme k životu. Získat vlastní bydlení je ale vzhledem k situaci na trhu čím dál nedostupnější a způsob, jakým žijeme aktuálně, se pravděpodobně stane vzpomínkou. Naštěstí ale existují způsoby, jak přizpůsobit bydlení době tak, aby bylo nejen dostupné, ale i moderní, chytré a úsporné. O tom, co je takzvaný coliving a jaké vybavení bytů bude v budoucnosti obvyklé, nám řekl generální ředitel developerské společnosti GARTAL, Rostislav Petchenko.

Byt bez kuchyně aneb vstříc colivingu

Praktickým řešením pro budoucí zájemce o koupi vlastního bytu je takzvaný coliving, nový koncept bydlení, který spočívá v co největší úspoře prostoru na úkor absence standardů, na které jsme doteď zvyklí. „Hlavní funkcí colivingových bytů bude pohodlné přespání. Jejich plocha se smrští na nezbytné minimum. V bytových jednotkách postavených dle konceptu colivingu může chybět kuchyň, technické zázemí včetně pračky či balkon,“ vysvětluje Ing. Rostislav Petchenko, ředitel developerské společnosti GARTAL. Omezenou výbavu colivingových bytů nahradí služby dostupné v rámci budovy či areálu, kde by měla být restaurace, prádelna, čistírna nebo například relax zóna.

Velikost colivingového bytu se dvěma pokoji by mohla být zhruba 35 m2, což je průměrně o 15 m2 méně, než aktuální byty s dispozicí 2+kk. I na takovém prostoru lze plnohodnotně žít, a to díky využití každého metru čtverečního. Zařízení colivingových bytů bude totiž předem důkladně promyšlené. „Lidé, kteří si budou chtít pořídit komfortní colivingové bydlení, budou muset důkladně přemýšlet nad efektivním využitím jeho prostor. Pro dosažení maximálního komfortu bude potřeba využívat možností, jako je výroba nábytku na míru, instalace pohodlných výklopných postelí či chytrých úložných prostor,“ říká Ing. Rostislav Petchenko.

Moderní technologie pro úsporu energií

Digitalizace ovlivňuje i bydlení, nedílnou součástí budoucích domácností budou moderní technologie. Jejich výhodou je například pozitivní vliv na finanční a energetické úspory. „Velkou poptávku po technologiích, které šetří spotřebu energií, zaznamenáváme již dnes. Nejčastěji se jedná o rekuperační jednotky na vzduch, které šetří náklady za topení a umožňují větrání bez otevírání oken. Oblíbené jsou také rekuperační jednotky na vodu, úsporné armatury, baterie a WC, které jsou šetrné ke spotřebě vody. V budoucnu budou proto tyto technologie běžným standardem domácností,“ shrnuje Rostislav Petchenko.

Virtuální recepční a otevírání mobilem

Obyvatelé moderních bytů čím dál častěji vyhledávají i technologie, které jim zajistí co největší pohodlí. „V blízké budoucnosti můžeme očekávat, že z bytových domů zmizí klasické recepční přepážky. Nahradí je recepce virtuální. Představit si ji můžete jako velkou dotykovou obrazovku se speciálním softwarem,“ uvádí Rostislav Petchenko. Odpadnou také časté starosti o to, zdali jste v práci nezapomněli klíče nebo čip na dálkové otevírání garáže. Dveře si totiž odemknete mobilním telefonem se speciálními přístupovými systémy. Vrata do garáže se otevřou automaticky po přečtení vaší SPZ, která bude uložena v databázi softwaru.

Nechat zapnutou žehličku už nebude noční můrou

Chytrou domácnost již nebudete znát jen ze sci-fi filmů. Takzvaný smarthome je již existující, propracovaný, komplexní systém, kterým svou domácnost ovládáte na dálku prostřednictvím mobilní aplikace. Zapomněli jste ráno po vyžehlení pracovní košile zapnutou žehličku? V telefonu jednoduše zadáte příkaz pro její vypnutí a je po starostech. Dohlédne za vás také například na to, aby v domě nevznikl požár, zapne větrání z rekuperační jednotky před tím, než dojdete domů, aby na vás doma čekal čerstvý vzduch a dá vám vědět v případě, že by zaznamenal neznámý pohyb ve vašem bytě.

