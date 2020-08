Svěží bezmasé recepty: zeleninová kapsa s rajčaty a paprikou

Když se podíváte na fotku receptu, možná se vám vybaví slovíčko „wrap“. I tak bychom mohli nazvat naše kapsy plné sezónní zeleniny. My jsme použili čerstvá rajčata, okurky, papriku a červenou cibuli. Jestliže vám roste na zahrádce třeba řapíkatý celer, klidně ho tam přihoďte. Příprava placek není složitá, ale už vyžaduje trochu kulinárního umění. Nenechte se však odradit, i když s vařením teprve začínáte. Třeba budete mít začátečnické štěstí. Nechte si chutnat.

Recept na zeleninovou kapsu s rajčaty

Počet porcí: 5

Doba přípravy: 50 minut

Náročnost: **

Ingredience:

Na placky:

500 g hladké mouky

100 ml slunečnicového oleje

280 ml horké vody

1 lžička soli

Na náplň:

½ ledového salátu

3 velká rajčata

½ salátové okurky

1 žlutá paprika

1 červená cibule

150 g přírodního čerstvého sýra

Na zálivku:

150 ml bílého jogurtu

sůl

pepř

Postup:

1. Prosetou mouku smíchejte s olejem, špetkou soli a horkou vodou.

2. Vypracujte hladké a nelepivé těsto, které následně rozdělte na 5 kuliček. Z těch vyválejte pravidelné kruhy.

3. Placky pečte nasucho a prudce na rozpálené pánvi zhruba 45 sekund z každé strany.

4. Poté vložte mezi utěrky, aby placky neztvrdly.

5. Bílý jogurt opepřete a osolte.

6. Zeleninu a sýr si nakrájejte dle libosti, poklaďte obojí na placky, zakápněte jogurtem

a zarolujte.

Tip: Rajčata v žádném případě nedávejte do lednice. Projevilo by se to negativně na jejich chuti i konzistenci. Nedozrálé kousky nechte uzrát na světle a slunci min. při 20 oC.

