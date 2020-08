Kateřinin dýňový průvodce: jak dýně zpracovat

Dýně? Symbol podzimu. Projít se na zahradě záhonem v podzimních měsících a nezakopnout o dýni? Téměř nemožná mise. Podobně na nás dýně útočí i ve městech – výlohy obchodů zdobí okrasné dýně, v kavárnách mají dýňové koláče, vývěsní tabule bister nás lákají na dýňovou polévku a na farmářských trzích mnohdy nevíme, kterou dýni koupit dřív. Dýňová sezóna je právě v plném proudu a takové štědré úrody by byla škoda nevyužít!

Dýně je plod popínavé rostliny, která se do Evropy dostala, podobně jako třeba brambory, z Ameriky koncem 15. století v souvislosti s kolumbovskými výpravami. Kolonisté se pěstování dýní naučili od indiánů. Ač byly kdysi vydlabané dýně používány jako nádoby a usušené posloužily jako bojky na moři, v Americe i Evropě se nadobro usadily jako surovina v kuchyni.

Dýně dnes

Královnou mezi dýněmi je odrůda Hokkaido. Tuhle menší, výrazně oranžovou dýni lze v dnešní době bez nadsázky koupit všude – farmářskými trhy počínaje a malými asijskými večerkami konče. Má jemnou, sladkou a oříškovou chuť a v kuchyni má rozmanité možnosti použití, hodí se téměř do čehokoliv. Je z ní skvělá polévka! Velkou výhodou je její slabá slupka – před tepelnou úpravu stačí dýni omýt horkou vodou a odstranit vnitřní vlákna a semínka. Dýně se vůbec nemusí loupat.

V českých kuchyních se také zabydlela špagetová dýně oválného tvaru. Ta patří k chuťově nejlahodnějším dýním, je méně sladká. Název získala podle své dužiny, která se po uvaření či upečení rozpadá na vlákna připomínající špagety. Stačí ji rozkrojit a ochutit jako aglio olio e peperoncino a strčit do trouby na 180°C, nejlépe na funkci PerfektGrill s dvojitým topným tělesem, které vám dýni rovnoměrně propeče a udělá křupavou krustu na povrchu.

Máslová dýně je světle béžové barvy a poznáte ji na první pohled – má výrazný hruškovitý tvar. Přestože je poměrně malá, většinu plodu tvoří dužina, a proto je dýně celkem těžká. Neobsahuje skoro žádná vlákna a semena. Jak její název napovídá, chutná jemně po másle. Že je zralá, poznáte podle zdřevnatělé stopky. Dýni je třeba oloupat, protože má tvrdou slupku. Skvěle chutná upečená, nejčastěji se přidává se do různých zeleninových salátů, v podobě dýňového pyré se podává jako příloha k masu.

Cukráři a cukrářky určitě znají odrůdu English Pie. Tuhle odrůdu dýně je nejvhodnější využít na pečené dezerty – je totiž ze všech dýní nejvíce sladká. Je cítit lehce po vanilce a má krásnou, výraznou oranžovou barvu, která koláče krásně rozzáří.

Možnosti zpracování

Jak poznáte, že je dýně zralá? Podobně jako u melounu – stačí na ni zaklepat. Pokud zní dutě, je uvnitř správně dozrálá ke zpracování. Dýně lze nakoupit do zásoby a vesele je konzumovat po celou zimu. Máte dýní přehršel? Udělejte z nich pyré, které později v případě potřeby můžete použít do čehokoliv. Dýně stačí upéct, rozmixovat a nechat vychladnout. Vzniklé pyré skladujte v uzavřené sklenici v lednici, vydrží tam asi 3 dny. Nebo ho zamrazte.

Dýně se klasicky zpracovává do polévky, kterou lze zakápnout výrazným dýňovým olejem. Běžně se peče v troubě společně s jinou zeleninou, dělají se z ní saláty. Ale lze zpracovat i semínka. Nejčastěji se suší semínka z dýní Hokkaido. „Stačí je zbavit dužiny a následně položit na pekáč a vložit do předehřáté trouby na 180 °C. Za pár minut můžete mít drobné zobání na celý rok. Nejnovější trouby Gorenje totiž umožňují péct až na 5 plechách současně, a to díky svému unikátnímu klenutému vnitřku HomeMade Plus, vycházejícímu z tvaru tradičních kamen na dřevo, a rovnoměrné distribuci horkého vzduchu MultiFlow 360°," dodává Lucie Nebeská ze společnosti Gorenje.

