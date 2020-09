Ocenění Regionální potravina si převzalo sedm producentů z Pardubického kraje

Značku Regionální potravina Pardubického kraje 2020 získaly tyto výrobky:

Kategorie: Výrobek a výrobce: 1. Masné výrobky tepelně opracované Koleno VEPŘOVÉ SOUS-VIDE ŘEZNICTVÍ SLOUPNICE s.r.o. 2. Masné výrobky trvanlivé, tepelně neopracované, konzervy a polokonzervy Nevyhlášeno 3. Sýry včetně tvarohu Bio sýrové nitě BIO&CEEPORT s.r.o. 4. Mléčné výrobky ostatní BIO kravské kefírové mléko z Bělečka Ranč Bělečko Agro s.r.o. 5. Pekařské výrobky včetně těstovin TVAROHOVÝ MORAVSKÝ KOLÁČEK SE ŠVESTKOVÝMI POVIDLY Jana Vondroušová, Bukovka 6. Cukrářské výrobky včetně cukrovinek ŠTRŮDL Jana Vondroušová, Bukovka 7. Alkoholické a nealkoholické nápoje (s výjimkou vína z hroznu révy vinné) BEDŘICHOVA JEDENÁCTKA pivo polotmavý nefiltrovaný ležák VESELKA LITOMYŠL s.r.o. 8. Ovoce a zelenina v čerstvé nebo zpracované formě Rajče BIO Ing. Jitka Píchová, Horní Ředice 9. Ostatní Selský sýr v oleji BYLINKOVÝ Zemědělské družstvo Rosice u Chrasti

„Z výhry mám velkou radost, i když po pravdě jsem v to trochu doufala. Do soutěže jsem se hlásila i v předchozích letech, ale až letos jsem díky posunutí termínu mohla přihlásit i rajčata. Naše rajčata nám zákazníci chválí už dlouho a teď jejich kvalitu potvrdili i odborníci. Těší mě to zejména proto, že se ukazuje, že ekologické produkty bývají často chutnější, což je vedle absence pesticidů dalším bonusem. Ekologicky hospodařím od samého začátku a kromě důvodů zdravotních mě k tomu vedla i ohleduplnost vůči přírodě,“ říká oceněná pěstitelka Jitka Píchová.

Slavnostního předávání se účastnil ředitel regionálního odboru Hradec Králové Aleš Sobel za Státní zemědělský intervenční fond a náměstek ministra zemědělství Pavel Veselý.

Značku Regionální potravina mohou získat pouze malí a střední producenti zemědělských

a potravinářských výrobků do 250 zaměstnanců. Oceněný výrobek získává právo zdarma užívat značku Regionální potravina po dobu čtyř let. Tato „pečeť kvality“ garantuje, že oceněné potraviny jsou poctivé, čerstvé a pocházejí z lokálních surovin. Výrobky jsou pevně spjaty s daným regionem a často se jedná o krajové speciality.

Regionální potravina je projektem Ministerstva zemědělství. Státní zemědělský intervenční fond značku administruje. V současné době je oceněno 407 produktů od 313 výrobců.



Lenka Rezková, tisková mluvčí SZIF

Státní zemědělský intervenční fond je akreditovanou platební agenturou pro provádění opatření Společné zemědělské politiky financovaných z Evropského zemědělského záručního fondu, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a rybářského fondu. Je zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské unie a národních zdrojů. V současné době SZIF administruje režimy podpor 1. a 2. pilíře Společné zemědělské politiky. Konkrétně se jedná o přímé platby, tržní opatření a Program rozvoje venkova. SZIF rovněž administruje národní značky kvalitních potravin KLASA a Regionální potravina.

