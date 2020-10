Recept na medovník z žitné mouky





Recept na medovník z žitné mouky

Časová náročnost: 75 minut

Suroviny:

NA KORPUS:

500 g žitné celozrnné hladké mouky Pernerka

250 g másla

3 vejce

100 g medu

250 g třtinového cukru

1 lžička jedlé sody

NA KRÉM:

1 karamelové Salko

300 g másla

Postup:

Těsto budeme připravovat nad párou, proto vezměte dva hrnce, jeden větší a druhý menší. Do velkého nalijte vodu tak, aby malý hrnec nebyl ponořený ve vodě. Vodu dáme zahřívat.

Nyní přistoupíme k přípravě těsta. V malém hrnci rozpustíme máslo, k rozpuštěnému máslu přidáme cukr a med a vše promícháme. Dále přidáme i vejce. Vejce do směsi pečlivě zašlehejte tak, aby směs byla hladká.

Mouku promísíme se sodou a poté tuto sypkou směs zamícháme do směsi tekuté. Směs pečlivě promíchejte vařečkou a poté odstavte z hrnce. Takto připravené těsto necháme vychladnout. Mezitím si vyložíme plech pečícím papírem.

Vychladlé těsto rozdělíme na 6 dílů. První část těsta položíme na pečící papír a válečkem jej vyválíme do kruhu. Snažte se placku udělat co nejtenčí, aby dort nebyl v konečné fázi příliš vysoký. Pokud se těsto lepí, mírně jej poprašte moukou. Placku i s pečícím papírem přeneseme na plech a pečeme ji v troubě vyhřáté na 180°C 9 minut. Takto upečeme jednu placku po druhé. Pokud máte více plechů, můžete všechny placky upéct najednou.

Upečené placky necháme vychladnout a poté je ořežeme tak, aby každá byla stejně velká a měla stejný tvar. Nejlépe to uděláte tak, když na placku přiložíte talíř a nožem podle něj oříznete kraje. Okraje dejte stranou, využijeme je na posypku.

Nyní si připravíme krém. Změklé máslo vložíme do robotu a chvíli jej šleháme, aby bylo nadýchané. Poté do nadýchaného másla zašleháme karamelové Salko. Krém nechte šlehat pár minut, aby se suroviny dobře propojily. Jednotlivé upečené korpusy pomažeme krémem a navrstvíme na sebe. Na závěr pomažeme i vršek a strany dortu. Odřezky z korpusu, které jsme si nechali, nadrolíme jako drobenku a strany a vršek dortu jimi obalíme. Takto připravený dort necháme v lednici do druhého dne uležet.

Pro ještě větší autentičnost medovníku můžete na vrch dortu přidat hrst nasekaných vlašských ořechů.

TIP – Žitné celozrnné hladké mouky Pernerka

Žitná celozrnná hladká mouka Pernerka je vhodná na přípravu domácích chlebů a kvásku, na pečení slaných i sladkých pokrmů a sladkého pečiva. Oblíbené jsou žitné rohlíčky, žitné palačinky, medovník a další recepty. Žitnou mouku lze použít samotnou nebo v kombinaci se špaldovou či pšeničnou moukou.

