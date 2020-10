Podzimní recepty: kotleta na pivu a zelí

Kotleta, zelí, pivo a šalotka. Takto by zřejmě pojmenovali náš recept, pokud by se podával ve špičkových restauracích. Přestože je dominantou maso, tedy vepřová kotleta, bez dobře připraveného zelí by byl pokrm poloviční. My jsme si vybrali špičaté, protože ho právě teď můžete sehnat třeba u vašeho farmáře. Oproti běžné hlávce zelí je chutnější a šťavnatější. My jsme ho připravili na teplý způsob a promíchali s bazalkovým pestem. A kam se přidává avizované pivo? Nikam jinam než do výpeku z masíčka. Dobrou chuť.





Recept na kotletu na pivu a zelí

Počet porcí: 4 porce

Doba přípravy: 35 minut

Náročnost: **

Ingredience:

4 plátky vepřové kotlety

1 špičaté zelí

2 šalotky

200 ml tmavého piva

40 g másla

plnotučná hořčice

pesto

sůl

pepř

olej

Postup:

1. Špičaté zelí nakrájíme na větší kostičky a spaříme v osolené vodě. Propláchneme studenou vodou. Zelí musí zůstat křupavé.

2. Vepřovou kotletu osolíme a opepříme. Poté z obou stran kotletu opečeme na rozpálené pánvi

a vložíme maso na pekáčku do předehřáté trouby na 120 °C cca na 15 minut.

3. Na pánvičce, kterou jsme používali na opékání masa, zůstal výpek. K němu přidáme nadrobno nakrájenou šalotku a restujeme do zlatova. Zalijeme pivem, přidáme trochu hořčice a necháme povařit. Nakonec zašleháme máslo.

4. Zelí dokončíme tak, že ho prohřejeme na pánvi a promícháme s větším množstvím bazalkového pesta. Můžeme přidat máslo pro lepší konzistenci.

