Až 80 % Čechů se potýká s nepravidelností zubů

Zdravotní pojišťovny nejčastěji přispívají na rovnátka dětským pacientům. Nejvhodnější věk pro aplikaci pevných rovnátek je totiž mezi 10. a 14. rokem dítěte, kdy ústa ještě stále rostou a samotné zuby se snadněji srovnávají. 5 Dětem do 18 let poskytuje jednou ročně příspěvek na fixní rovnátka i Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR. „ZP MV ČR vyplácí na fixní rovnátka dětem jednou ročně příspěvek až do max. výše 500 Kč. Za loňský rok jsme takto našim dětským klientům od šesti do 15 let proplatili přes 1,25 milionu korun. Uvědomujeme si, že různé zubní nedokonalosti ovlivňují kvalitu života dětí, jejich sebevědomí a rozvoj, proto je příspěvek na rovnátka jedním z našich benefitů. Mimo to ale přispíváme třeba i na nácvik dentální hygieny, která je pro zdraví a krásu zubů rovněž nezbytná,“ říká Hana Kadečková , tisková mluvčí Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR (ZP MV ČR).

Ortodontická léčba je nejvyužívanější

Nejčastějším problémem nerovností chrupu jsou stěsnané zuby a předkus. Tyto vady jednak nepůsobí příliš esteticky, jednak při nich zuby mají větší tendenci ke vzniku dalších úrazů. Pomocí ortodontické léčby (tj. léčby pomocí fixních rovnátek) je pak možné je posunout do ideální pozice. Princip posunu zubů je stejný u dětí i dospělých 4 , z toho důvodu je možné fixní rovnátka aplikovat osobám jakéhokoliv věku. Fixní rovnátka se pevně nalepují na zuby. Jsou mnohem účinnější než snímací rovnátka a dnes proto také nejvyužívanější. 4 Existuje mnoho typů v různých barevných variantách, takže se stávají nejen účinnou zdravotní pomůckou, ale i módním doplňkem. V některých zemích, např. v USA, se pevná rovnátka berou jako záležitost společenské prestiže. 1

Nasazením rovnátek léčba nekončí

Doba, po kterou je nutné rovnátka nosit, závisí především na typu vady chrupu, druhu použitého ortodontického aparátu či na tom, zda byly odstraněny některé zuby. 3 Malé nesrovnalosti vyléčíte do roka, větší do dvou let a u velmi náročných případů se tato doba může ještě prodloužit. V každém případě je pro úspěšnou léčbu potřeba spolupracovat se svým zubním lékařem, docházet na pravidelné kontroly a dodržovat perfektní zubní hygienu. Jen tak můžete předejít vzniku zánětu dásní a odvápnění zubní skloviny, jež se projevuje bílými skvrnami na povrchu zubu. 4

Nutné jsou zdravé zuby a dásně

Rovnátka nejsou limitována věkem, nicméně roli hraje stav vašeho parodontu, tedy dásní a kostí, a také samotných zubů. Před nasazením rovnátek musíte mít chrup perfektně ošetřený a v dásni se nesmí rozvíjet žádný zánět. 4 Ortodontická léčba je tedy pro ty pacienty, kteří se o svůj chrup starají a mají zájem vylepšit případné nepravidelnosti. Není nutná, nicméně u dětí v mladším školním věku se doporučuje, protože dokáže zabránit mnohem těžším vadám v pozdějším věku. 1

