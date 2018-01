Letenky Praha - New York za méně než 10 tisíc korun: od 25. března

Skvělou novinku pro české cestovatele si připravila letecká společnost Singapore Airlines, která zanedlouho zahájí nové lety z Prahy do New Yorku. Od letošního jara se cestující z Prahy do New Yorku dostanou každý den i za méně než 10 tisíc korun. Nový spoj zavádí Singapore Airlines ve spolupráci se společností Lufthansa od 25. března. Svůj komentář k oznámení připojil Josef Trejbal, ředitel letenkového portálu Letuška.cz.

„Pro české cestovatele je to určitě vynikající zpráva. Singapore Airlines jsou jednou z nejlepších leteckých společností na světě, takže se můžeme těšit na prvotřídní servis za velmi rozumnou cenu. Přílet v 11:10 je navíc nejčasnější čas, jaký dosud mohli Češi při cestě do americké metropole využít. Výhodné letecké spojení bude k dispozici za dva měsíce, letenky jsou ale v nabídce našeho portálu už nyní,“ komentoval Josef Trejbal, ředitel letenkového portálu Letuška.cz.

Směrem z Letiště Václava Havla Praha bude na newyorské Mezinárodní letiště Johna F. Kennedyho odlétat denně vždy v 6:00 středoevropského času a v New Yorku dosedne v 11:10 místního času, zpět se cestující dostanou letadlem startujícím v 20:55 s příletem v 13:30 do Prahy. Na každé cestě čeká cestující přestup v německém Frankfurtu.

Singapore Airlines na linku nasadí svou vlajkovou loď, Airbus A380 se čtyřmi cestovními třídami od nejluxusnější Suites, přes Business, Premium Economy až po Economy. Ceny letenek přitom začínají již na příznivých 9 480 Kč za ekonomickou třídu, 32 680 Kč za třídu Premium Economy a 55 429 korun za Business třídu. V ceně jsou navíc započtena i dvě odbavená zavazadla do 23 kg.

Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem

Fotogalerie na bydlet.cz, nejlépe hodnocené fotografie

Články Tiskové zprávy