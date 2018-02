Taxikáři chystají na zítra blokády proti Uberu v Praze

Řidiči v Praze by se měli ve čtvrtek připravit na dopravní komplikace - v hlavním městě totiž opět chtějí demonstrovat taxikáři. Těm vadí konkurence v podobě alternativních taxislužeb, které využívají mobilní aplikace.

To, co se chystá na čtvrtek, označují organizátoři jako zatím největší protestní akci. Podle jejich slov je za nimi až šest tisíc kolegů. A to nejen z Prahy, ale i dalších velkých měst jako Brno, Olomouc nebo Ostrava.

Samozřejmě ne všichni přijedou osobně protestovat a jde spíš o jakousi morální podporu, takže odhadnout skutečný počet aut, která vyjedou do ulic, je velmi těžké. Sraz mají taxikáři v 10 hodin na Strahově, kde nejspíš zazní nějaké proslovy a pak to vypadá na protestní jízdu městem.

Taxíky nejspíš zablokují magistrálu a příjezdy do centra. Na jak dlouho to bude, není jasné, každopádně řidiči by měli ve čtvrtek počítat s tím, že doprava bude v Praze ještě o dost komplikovanější než jindy.

Na akci se připravuje samozřejmě i policie. Taxikáři už podobnou akci uspořádali na začátku října, kdy jich několik set blokovalo dopravu v okolí ruzyňského letiště a magistrátu. Další demonstraci pak plánovali v půlce listopadu, den předem ji ale sami odvolali.