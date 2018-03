Od května startují přímé lety směr Philadelphie

Americká letecká společnost American Airlines včera v Praze oficiálně představila svou novou plánovanou denní přímou linku z Prahy do Filadelfie, na které odstartují lety 5. května 2018. Nové spojení bude sezónní a lety do metropole v americké Pensylvánii budou provozovány až do 28. října.

„Jedná se o první přímý let z České republiky do Filadelfie. Dosavadní spojení do New Yorku je velmi úspěšné, proto očekáváme, že si nová linka najde také velkou oblibu. Češi upřednostňují přímá spojení. Filadelfie je oblíbenou cílovou destinací sama o sobě, kromě toho ale umožňuje přestupy do více než stovky dalších destinací v Severní a Střední Americe včetně Karibiku. Letenky je možné na Letušce rezervovat už nyní,“ řekl Josef Trejbal, ředitel letenkového portálu Letuška.cz

Nová linka bude mít naplánovaný odlet z Prahy každý den na 11:30 s příletem do Filadelfie v 15:15. Nazpět potom odlet z Filadelfie v 18:25 a přílet do Prahy v 10:20.

Společnost na novou linku nasadí modernizovaný Boeing 767-300 s kapacitou pro 209 pasažérů ve třech cestovních třídách. I cestující v ekonomické třídě dostanou během cesty dvě porce teplého jídla a menší občerstvení a pití zdarma včetně speciální zmrzliny. Kdo by chtěl větší pohodlí, bude mít možnost rezervovat si jedno z 21 sedadel s 15 cm místa navíc pro nohy s příplatkem začínajícím na 20 dolarech, případně sedadlo v nejvyšší, byznysové třídě, kterých bude v letadle 28.

American Airlines je největší letecká společnost na světě provozující lety do více než 350 destinací po celém světě. V Praze bude letadlo společnosti k vidění poprvé a české hlavní město se od května zařadí do dvacítky evropských metropolí, do kterých létá. Ve stejný den jako do Prahy spustí American Airlines nový spoj také do Budapešti.

