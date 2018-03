Nový kontinent v Tichém oceánu: je z plastu a obrovský

Plastový odpad v oceánech je ekologickou katastrofou, která se zhoršuje každým rokem. Odpad, který zabíjí mořské živočichy, tvoří ostrovy z plastu. Ten největší nyní vědci změřili – jeho velikost je překvapila. Osm milionů tun plastů – tolik se dostane do oceánu za jediný rok. Umělohmotné lahve, slámky, sáčky, rybářské sítě a další plastové odpadky tvoří ostrov, který je podle nejnovějšího průzkumu větší než Německo, Francie a Španělsko dohromady. Napsalo o tom BBC. Nizozemští vědci uvedli, že je plující ostrov ještě větší, než se obávali. Jeho mapování nebylo jednoduché – museli využít flotilu lodí a letadel. Ostrov má název Great Pacific Garbage Patch (GPGP) - Velká tichomořská odpadková skvrna. Vědce zaskočilo, z kolika kusů plastu se ostrov skládá - přibližně z 1,8 bilionu kusů umělé hmoty. Některé plasty jsou prokazatelně starší před 30 let. Vědci se obávají, jaká je situace pod ostrovem. Tam se totiž nedostanou jejich kamery. Podařilo se tak zmapovat jen povrch skvrny. "To skutečně podtrhuje nutnost rychle zastavit příliv plastů do oceánu a rovněž přijmout opatření k úklidu stávajícího nepořádku," řekl o výzkumu Laurent Lebreton z nizozemské organizace The Ocean Cleanup. Ostrov se skládá i z mikroplastů, které jsou menší než pět milimetrů. Právě ty ohrožují na životech mořské živočichy, kteří si pletou plast s potravou. Plast polykají nejen ryby, ale také ptáci, plazy a savci. Odpad poté může skončit v těle predátorů, například medvědů. "Lidé se diví množství rybářského vybavení ve skvrně a ukazují prstem na rybářský průmysl. Ale sami ryby jedí. Nejde ani tak o problém jednoho regionu nebo jednoho hospodářského odvětví, ale o to, jak konzumujeme a žijeme. Všechno to jsou plasty na jedno použití," popsal Lebreton.

Velká tichomořská odpadková skvrna se pohybuje na mezinárodních vodách, takže se zatím nenašla země, která by byla ochotná ji začít řešit. Přibližně 90 procent rozlohy odpadkového ostrova tvoří velké kusy plastu, které je snadnější vylovit. To je podle odborníků dobrá zpráva.

Nadace doufá, že se podaří ostrov odstranit. Plánuje výrobu obřích bariér, které by plasty oddělily od zbytku oceánu. Poté je začnou likvidovat. Věří, že by tak ostrov mohl do pěti let zmizet.

Tím se ale problém plastu v oceánech nevyřeší. Nikdo přesně neví, kolik odpadků ve vodách vlastně je. Problémy navíc nejsou jen oceány, ale také moře a řeky. V řekách trpí například ryby, které se snadno do plastového odpadku zamotají.

Plast je problém i podle Ministerstva životního prostředí, které se snaží omezit plastové sáčky. "Jedna taková lehčí plastová taška se rozkládá přibližně 25 let. To jsou alarmující fakta, proti kterým stojíme a je potřeba s tím něco udělat," apeluje ministr životního prostředí Richard Brabec.

