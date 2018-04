Čínský Nebeský palác se zřítil do jiného oceánu než se čekalo

Čínský Nebeský palác se zřítil do jiného oceánu než se čekalo

Čínská vesmírná stanice Tchien-kung 1 (Nebeský palác 1) se v noci z neděle na pondělí našeho času dle očekávání zřítila z oběžné dráhy zpět na Zemi. Trosky ale dopadly úplně jinde, než se původně očekávalo.

Neovladatelná a na povely nereagující vesmírná stanice vletěla do zemské atmosféry v pondělí kolem 2:15 našeho času. Zatímco ovšem původní odhady mluvily o tom, že trosky Nebeského paláce dopadnou do jižního Atlantiku, nakonec se zřítily do Pacifiku.

Část trosek a úlomků jistě pád přežila a neshořela v atmosféře, přesto je pravděpodobnost, že pozůstatky někoho zasáhnou asi jedna k bilionu.

A experti podle portálu space.com navíc varují všechny, kteří na trosky vesmírné stanice narazí, aby je raději nesbíraly. Střepiny totiž mohou být zamořené hydrazinem, jedovatým raketovým palivem.

Vesmírný odpad klesá k Zemi poměrně často. Orbitální stanice se obvykle navedou zážehy motorů do atmosféry a zbytky dopadnou do Tichého oceánu v místě nazývaným Vesmírný hřbitov. Ten leží na půl cesty mezi Austrálií a Jižní Amerikou, kde nejsou žádné obydlené ostrovy ani letecké či námořní trasy.

To ovšem nebyl případ Nebeského paláce, který už řadu měsíců na žádné pokyny nereagoval a jen se čekalo, kdy a kde nakonec jeho trosky dopadnou.

Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem

Fotogalerie na bydlet.cz, nejlépe hodnocené fotografie

Články Tiskové zprávy