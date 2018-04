Bič na směnárny neprošel, zařízli ho poslanci ANO a SPD

Spolu s taxikáři mají špatnou pověst u zahraničních turistů také některé směnárny, které peníze vyměňují buď za šílený kurz, nebo si účtují obrovské skryté poplatky. Případně obojí. Přítrž tomu chtěla změnou zákona udělat část poslanců.

Návrh byl jednoduchý - lidé by měli právo provedenou transakci do dvou hodin reklamovat. Změna pravidel by se přitom dotkla už letošní hlavní turistické sezóny.

Jenže novela směnárenského zákona Sněmovnou ve čtvrtek neprošla, návrh "zařízli" poslanci ANO a SPD. Vláda prý totiž chystá vlastní návrh a novelu.

"Tak dobrá věc, na které jsme se shodli napříč spektrem, byla zablokována jen proto, že mají svůj návrh. Nevíme, kdy bude, nevíme, jak bude vypadat, ale o tom našem se ve sněmovně nebude ani debatovat. Zkažená nálada ve čtvrtek. ANO a SPD makají," zlobil se posléze na facebooku poslanec STAN Vít Rakušan, který se o téma dlouhodobě zajímá.