Nový cestovní pas do 24 hodin? Bez problémů, jen výrazně dražší

Od července se zkrátí lhůta pro expresní vydání cestovních pasů o jeden den. V současné době lze obdržet pas nejrychleji do 6 pracovních dní, od začátku letních prázdnin to bude již jen 5 dní. Stát cestujícím také nově umožní za příplatek obdržet pas do pouhých 24 hodin od zažádání. Standardní doba pro vyhotovení pasu zůstává stejná a to 30 dnů.

Vyřizování pasu od 2. 7. 2018 cestující do 15 let cestující 15+ do 30 dnů 100 Kč 600 Kč do 5 pracovních dnů 1 000 Kč 3 000 Kč do 1 pracovního dne 2 000 Kč 6 000 Kč

Novela vyřeší noční můru každého českého turisty, který se chystá mimo Schengenský prostor. „Jen za loňské prázdniny jsme se setkali se stovkami českých cestujících, kteří na poslední chvíli zjistili, že nemají platný pas nebo mají kratší platnost než je předepsaných 6 měsíců,“ říká Josef Trejbal, ředitel letenkového portálu Letuška.cz a dodává: „V případě, že byl odlet plánovaný dřív jak za 6 pracovních dní, cestující o dovolenou většinou přišli. Vyhotovením pasu do 24 hodin by se měly tyto nepříjemné situace eliminovat.“

Expresní službu si stát ale nechá zaplatit. Za pas vyřízený do jednoho pracovního dne cestující starší 15 let zaplatí 6 000 Kč, pro cestující do 15 let pak bude stát 2 000 Kč. „Nezapomeňte také, že zapisování dětí do pasu rodičů již není možné, každé dítě včetně novorozenců potřebuje vlastní pas nebo jiný cestovní doklad,“ radí Trejbal. O nový pas ve zkrácené čtyřiadvacetihodinové lhůtě bude možné zažádat u kteréhokoliv úřadu obce s rozšířenou působností nebo úřadu pražské městské části. K vyzvednutí bude ale pouze jen na pracovišti ministerstva vnitra.

