Z jahod připravte letní dezert: jahodové celozrnné galetky

Jahody jsou zdrojem hned několika vitaminů - "céčka" obsahují víc než citrony nebo pomeranče, najdete v nich ale i vitaminy A, B, E a spoustu minerálních látek jako jsou draslík, fosfor, hořčík a vápník.

Ale teď už se nechte inspirovat receptem na jahodový výtečný dezert:

Jahodové celozrnné galetky

Počet kusů: 1

Celozrnná mouka: 200 g

Sůl: 2 g

Máslo: 100 g

Olivový olej: 30 ml

Bílý jogurt: 100 g

Ledová voda – podle potřeby: 30 g

Citronová šťáva: 5 ml

Čerstvé jahody: 500 g

Sypká směs - celozrnná mouka: 50 g

Cukr krupice: 30 g

Cukr citronový Vitana 1 sáček = 20 g

Mleté mandle nebo mandle plátky: 50 g

Žloutek na potření: 1 ks

Voda: 10 ml

Želatina na sladké i slané Vitana 0,5 sáčku = 9 g

V míse smícháme celozrnnou mouku, povolené máslo, jogurt, sůl, olivový olej. Ledovou vodu přiléváme podle potřeby. Smícháme do tužšího těsta. Necháme přikryté odležet. Omyté a očištěné jahody nakrájíme na čtvrtiny, pokapeme citrónovou šťávou. V misce si připravíme sypkou směs z celozrnné mouky, cukru a mandlí. Těsto rozválíme do kulatého tvaru. Vložíme na pergamenový papír do oválné zapékací formy. Uprostřed těsta rozsypeme sypkou směs, naskládáme jahody. Necháme okraje volné (asi 5 cm) a přeložíme je přes část jahod. Mašlujeme žloutkem smíchaným s vodou. Pečeme na 170 °C asi 40 minut.

Tip: pokud chcete na galetkách mít ovoce déle čerstvé, tak je potřete Želatinou na sladké i slané Vitana. Galetky se budou lesknout. Použijte polovinu sáčku na polovinu množství vody.

