Jahodový dezert výtečné chuti: brownie s jahodami

Jahody a čokoláda je spojení, které se postará o skvělý chuťový zážitek. Co takhle vyzkoušet jahodovo-čokoládový dezert na Den dětí a nebo o víkendu? Časově náročná tahle doborta rozhodně není a jahody koupíte již české.

Jahodové brownie

Počet kusů: 20

Ingredience

Vejce: 4 ks

Cukr krupice: 280 g

Vanilkový cukr Vitana: 20 g

Rozpuštěné máslo: 210 g

Hořká čokoláda: 400 g

Mouka hladká: 100 g

Čerstvé jahody: 50 g

Poleva kakaová Vitana 2 sáčky = 200g

Čerstvé jahody: 100 g

Postup

Vajíčka s cukrem vyšleháme do pěny při nízké rychlosti. V rozehřátém másle rozpustíme čokoládu. Ručně metličkou přimícháme do vyšlehaných vajec. Nakonec přimícháme mouku a nakrájené jahody. Nalijeme do vymazaného a vysypaného pekáče 30 x 20 cm. Pečeme 25–30 minut na 170 °C. Necháme vychladnout a připravíme si polevu. Kakaovou polevu Vitana připravíme dle návodu. Nakrájené brownie ozdobíme nakrájenými jahodami a polijeme kakaovou polevou.

