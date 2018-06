Tisíce hraček neprošly kontrolou: seznam hraček dětem nebezpečných

U hraček, které dáváme dětem, chceme mít jistotu, že jsou v pořádku. Na to dohlížení kontroloři České obchodní inspekce (ČOI), kteří loni provedli celkem 1 522 kontrol u výrobců, dovozců a distributorů. Dohromady prošetřili 4 890 modelů hraček. Porušení právních předpisů zjistili kontroloři ve 2 888 případech. "Inspektoři ČOI při kontrolách především zjišťovali, zda je vysledovatelný původ hraček a zda jsou výrobky vybaveny povinnými informacemi a označením," uvedl mluvčí ČOI Jiří Fröhlich. Některé hračky měly nedostatků více. Nejčastěji se týkaly identifikace výrobce (1 973 případů), identifikace dovozce (1 783 případů) a průvodní dokumentace, kde chyběly upozornění, instrukce nebo varování (1 302 případů). U některých modelů pak nebyl návod v češtině (1 263 případů). Asi tisíc hraček pak nebylo řádně označeno, další necelá tisícovka neměla povinné značení toho, že výrobek splňuje technické požadavky. Některé kontrolované hračky pak neměly vůbec žádnou "etiketu".

"V rámci kontrol se inspektoři ČOI také zaměřili na hračky, které by mohly závažným způsobem ohrozit zdraví a bezpečnost dítěte. Takové hračky jsou zařazeny do systému RAPEX. ČOI do tohoto systému nahlásila 12 modelů hraček," doplnil Fröhlich.

Hračky, které mohou být pro děti nebezpečné:

Tyto hračky obsahovaly nadlimitní množství škodlivých chemikálií, případně výrobce neupozornil na malé součásti, které mohou děti spolknout a ublížit si. Dohromady zakázala ČOI 431 modelů a uložila 1 284 pokut v celkové výši 14,5 milionu korun.

