1200 Angličanů nesmí do Ruska: na MS se bojí dalšího krveprolití

Už zítra začíná mistrovství světa ve fotbale. Pořadatelé šampionátu neřeší jen příjemné povinnosti, ale s některými záležitostmi si stále lámou hlavu a mají obavy. Třeba z toho, jaké problémy budou dělat chuligáni. Pokud by se potkali ti ruští a angličtí, byl by to asi ten vůbec nejhorší scénář. V minulosti bylo doprovozeno setkání těchto dvou táborů násilnostmi a krvavými bitkami. Přes 1200 Angličanů dostalo zákaz do Ruska odcestovat.

Mistrovství Evropy 2016 bylo dostatečným varováním. V ulicích Marseille se tehdy konala doslova válka. Ruští chuligáni se pustili do těch anglických. Bylo jich celkem asi 150. Dva Angličané skončili v kómatu, jeden byl hozen do řeky, jiný zase dostal infarkt a museli ho oživovat. Nějaké to zranění měl tehdy každý a to ať už někdo vyvázl jen s lehkým šrámem, anebo s dírou v hlavě a musel na šití.

Pořadatelé mistrovství světa v Rusku moc dobře ví, že se chuligáni na světový šampionát dobře připravili. Většina trénovala bojová umění. A nešlo jen o muže, ale i o ženy.

Rusko hraje sice ve skupině A a Anglie ve Skupině G, to však vůbec nic neřeší. Anglie hraje v Rusku a angličtí chuligáni se tak mohou s těmi ruskými střetnout kdekoliv. Tajné služby se tímto problémem zabývají. Pokud by však došlo k nějakému konfliktu, bude těžké ho úplně eliminovat.

První opatření se však už uskutečnilo. Pár hodin čerstvou zprávou je, že přes 1200 anglických fanoušků dostalo zákaz do Ruska cestovat. Byli to právě ti, kteří už v minulosti měli nějaký ten problém se zákonem v rámci násilností na stadionech nebo mimo ně. V celkovém objemu to ale není zas tak vysoké číslo. Angličané si totiž koupili celkem 32 tisíc vstupenek na mistrovství světa.

